Знаменитый аферист из Тиндера, обманывавший любовниц на миллионы, арестован

На израильского мошенника Саймона Леваева, настоящее имя которого Шимон Хают, известного как «аферист из Tinder», выдали ордер на арест в Испании. Его подозревают в использовании поддельных водительских прав.

Как сообщает «Daily Mail», 31-летнего мужчину поймали с ненастоящими документами на испанском пляже еще 30 января 2019 года. Там застряла его Maserati стоимостью 80 тысяч фунтов стерлингов.

Также издание отмечает, что аферист был с русской блондинко. Местной полиции он представился простым туристом Майклом Билтоном, однако правоохранители не повелись на его уловку. Полицейские, которые смотрели документальный фильм от Netflix, раскрывавший тему мошенничества Саймона Леваева, сразу поняли, с кем имеют дело.

Иллюстрация. Деньги Фото: Shutterstock

Полицейские обратились в суд города Альхесирас на юге Испании. Они требуют, чтобы в отношении мошенника возобновили уголовное расследование.

По данным издания, «аферисту из Tinder» грозит тюремное заключение за использование поддельных документов. Также известно, что ранее мужчина отбывал срок за фальсификацию водительского удостоверения.