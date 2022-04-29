Как Анна (ранее работавшая под псевдонимом Асти) справляется с депрессией после ухода из группы, рассказал Starhit.
Провели вместе ночь: Asti призналась, что ее связывает с Киркоровым
31-летняя Анна Дзюба в прошлом году ушла из группы Artik&Asti, в которой выступала 10 лет. Артистка покидала коллектив с высоко поднятой головой, решив строить сольную карьеру, и только сейчас призналась, что на самом деле ей было очень тяжело. Певица рассказала, что потеряла веру в себя, пребывала в глубокой депрессии, и только Филиппу Кикорову удалось ее вытащить из этого жуткого состояния.
Анна поведала, что приехала в гости к поп-королю за поддержкой и советом и он сумел найти нужные слова для того, чтобы артистка воспряла духом.
«Мы созвонились, я приехала к нему в гости: проговорили весь вечер. Он мне рассказал огромное количество своих историй — сердечных, профессиональных, как артиста, когда тоже был в подобной ситуации, переживал, что его забудут. Когда несколько месяцев живешь без сцены, начинаешь думать, что больше никому не нужен — у меня было именно такое ощущение, я была раздавлена. И Киркоров произнес слова, которые я буду помнить всегда: «Девочка моя, ты гениальна, твой голос невозможно забыть. Не бойся. Все будет хорошо»,
— поделилась экс-солистка Artik&Asti.
Итогом полуночных бесед Дзюбы с Киркоровым стала их совместная песня «Хобби», которую они презентовали в преддверии 55-летнего юбилея певца. Музыку к этому хиту написала Анна, а слова – Дмитрий Лорен, работавший еще над «Грустным дэнсом». Певица уточнила, что композиция получилась невероятно личной и описывает как раз ее историю – как человеку с разбитым сердцем залечить раны и выжить в этом мире.
«Через три дня Дима принес трек — и мы все всплакнули, потому что поняли, как точно он попал. Филипп, правда, такой же спокойный, — утешая тебя, он не обманывает, чтобы тебе стало легче, а искренне говорит те слова, которые тебе нужны как воздух»,
— цитирует Дзюбу StarHit.