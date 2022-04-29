Настя Каменских впервые за долгое время показала совместное фото с Потапом в США

В соцсети Каменских впервые за время войны опубликовала совместное фото со своим мужем. Супруги вместе были на Latin American Music Awards, где Настя спела хит Black Eyed Peas в поддержку Украины.

Певица написала, что вместе с Потапом они, как и большинство украинских артистов, ежедневно прилагают все усилия, "чтобы как можно больше людей по всему миру знали правду об Украине, поддерживали и помогали нам". Каменских добавила, что они делают все для того, чтобы наше общее горе и жертвы не стали привычными для мира.

В Instagram артистка опубликовала фото и видео, где они вместе с Потапом предстали на фоне флага Украины в символических сине-желтых цветах.

«Верю, что сейчас наша главная миссия – это делать то, что у нас лучше получается – говорить очень громко и на весь мир о том, что происходит! Писать и петь песни, которые будут услышаны во всем мире. Я очень благодарна, что мы с Лешей могли на LatinAMAs в США гордо держать наш флаг и рассказать о ситуации в наших украинских городах, привлечь внимание к проблеме мира в Украине. Спасибо Потапу, что был рядом. Спасибо, что мы Украинцы!» – написала Настя.

По словам Каменских, она знает, что сейчас каждый сознательный украинский делает все ради нашей победы. Поэтому звезда уверена, что они обязательно вернут мир на родную землю.