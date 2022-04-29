Звездные супруги активно помогают Украине, воюя на информационном фронте и выступая на благотворительных концертах, пишет Segodnya.ua.
Настя Каменских впервые за долгое время показала совместное фото с Потапом в США
В соцсети Каменских впервые за время войны опубликовала совместное фото со своим мужем. Супруги вместе были на Latin American Music Awards, где Настя спела хит Black Eyed Peas в поддержку Украины.
Певица написала, что вместе с Потапом они, как и большинство украинских артистов, ежедневно прилагают все усилия, "чтобы как можно больше людей по всему миру знали правду об Украине, поддерживали и помогали нам". Каменских добавила, что они делают все для того, чтобы наше общее горе и жертвы не стали привычными для мира.
В Instagram артистка опубликовала фото и видео, где они вместе с Потапом предстали на фоне флага Украины в символических сине-желтых цветах.
«Верю, что сейчас наша главная миссия – это делать то, что у нас лучше получается – говорить очень громко и на весь мир о том, что происходит! Писать и петь песни, которые будут услышаны во всем мире. Я очень благодарна, что мы с Лешей могли на LatinAMAs в США гордо держать наш флаг и рассказать о ситуации в наших украинских городах, привлечь внимание к проблеме мира в Украине. Спасибо Потапу, что был рядом. Спасибо, что мы Украинцы!» – написала Настя.
По словам Каменских, она знает, что сейчас каждый сознательный украинский делает все ради нашей победы. Поэтому звезда уверена, что они обязательно вернут мир на родную землю.
Настя Каменских за границей выступает на благотворительных концертах, рассказывает обо всех ужасах войны и призывает помогать украинцам. Потап активно воюет на информационном фронте.