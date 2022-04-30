Рассказываем, что необходимо взять с собой, чтобы отпуск прошел гладко.
Собираемся в мини-отпуск: 30+ вещей, которые обязательно нужно взять с собой
Собираемся в мини-отпуск: 30+ вещей, которые обязательно нужно взять с собой
Документы
- Паспорт
- Медицинский полис или медстраховка.
- Водительские права.
- Билеты на самолет или поезд в электронном или распечатанном виде.
- Подтверждение брони в гостинице.
Техника
- Телефон.
- Наушники.
- Портативная зарядка.
- Электронная книга (ноутбук).
- Фотоаппарат.
Одежда
- Купальник (лучше два, чтобы была возможность переодеться).
- Два-три низа (брюки, джинсы, шорты).
- Два-три верха (футболки, блузки).
- Теплый свитер (куртка).
- Головной убор (защита от холода или солнца);
- Носки и белье по количеству дней.
- Обувь.
Лекарства и косметика
- Зубная щетка и паста.
- Шампунь, бальзам для волос.
- Гель для душа.
- Уходовая косметика.
- Бальзам для губ.
- Тональное средство.
- Тушь для ресниц.
- Румяна.
Лекарства:
- Жаропонижающие.
- Антигистаминные (против аллергии).
- Капли от насморка.
- Обезболивающие.
- Антисептический гель.
- Средства от отравления.
- Набор пластырей.
Как поместить все в чемодан
Положи обувь в холщовые мешки и размести на дно чемодана. Косметику храни в герметичной таре. Если упаковка повредится — средство не испачкает одежду. Вещи лучше не складывать, а скручивать в рулоны. Объемную одежду можно упаковать в вакуумный пакет. Не забудь оставить место для сувениров и подарков.