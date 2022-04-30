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Собираемся в мини-отпуск: 30+ вещей, которые обязательно нужно взять с собой

Limon.ee
Собираемся в мини-отпуск: 30+ вещей, которые обязательно нужно взять с собой
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Отпуск. Иллюстративная картинка
Отпуск. Иллюстративная картинка Фото: Shutterstock

Рассказываем, что необходимо взять с собой, чтобы отпуск прошел гладко.

Документы

  1. Паспорт
  2. Медицинский полис или медстраховка.
  3. Водительские права.
  4. Билеты на самолет или поезд в электронном или распечатанном виде.
  5. Подтверждение брони в гостинице.

Техника

  1. Телефон.
  2. Наушники.
  3. Портативная зарядка.
  4. Электронная книга (ноутбук).
  5. Фотоаппарат.

Одежда

  1. Купальник (лучше два, чтобы была возможность переодеться).
  2. Два-три низа (брюки, джинсы, шорты).
  3. Два-три верха (футболки, блузки).
  4. Теплый свитер (куртка).
  5. Головной убор (защита от холода или солнца);
  6. Носки и белье по количеству дней.
  7. Обувь.

Лекарства и косметика

  1. Зубная щетка и паста.
  2. Шампунь, бальзам для волос.
  3. Гель для душа.
  4. Уходовая косметика.
  5. Бальзам для губ.
  6. Тональное средство.
  7. Тушь для ресниц.
  8. Румяна.

Лекарства:

  1. Жаропонижающие.
  2. Антигистаминные (против аллергии).
  3. Капли от насморка.
  4. Обезболивающие.
  5. Антисептический гель.
  6. Средства от отравления.
  7. Набор пластырей.

Как поместить все в чемодан

Положи обувь в холщовые мешки и размести на дно чемодана. Косметику храни в герметичной таре. Если упаковка повредится — средство не испачкает одежду. Вещи лучше не складывать, а скручивать в рулоны. Объемную одежду можно упаковать в вакуумный пакет. Не забудь оставить место для сувениров и подарков.

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