Собираемся в мини-отпуск: 30+ вещей, которые обязательно нужно взять с собой

Положи обувь в холщовые мешки и размести на дно чемодана. Косметику храни в герметичной таре. Если упаковка повредится — средство не испачкает одежду. Вещи лучше не складывать, а скручивать в рулоны. Объемную одежду можно упаковать в вакуумный пакет. Не забудь оставить место для сувениров и подарков.