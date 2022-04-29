Популярная певица Леди Гага (Lady Gaga) во время своего выступления в Лос-Анджелесе пообщалась с поклонниками и вспомнила о своих поездках в Россию, передает RUS TVNET.
Леди Гага: «Им нужно было арестовать меня в России, пока у них была возможность»
Леди Гага: «Им нужно было арестовать меня в России, пока у них была возможность»
"Им нужно было арестовать меня в России, пока у них была возможность. Я сказала им надеть на меня наручники, я приехала с конвоем. Они как были тупыми тогда, такими и остались",
- заявила Леди Гага.
Певица вспомнила свой концерт в 2012 году в России. Тогда она произнесла со сцены речь в поддержку ЛГБТ-сообщества и предложила ее за это арестовать. Напомним, что незадолго до этого в РФ был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ несовершеннолетним.
Леди Гагу тогда никто не тронул, но проверка была начала по инициативе депутата Госдумы Виталия Милонова. Напомним, в 2009 году Леди Гага прошлась по Красной площади полуобнаженной.
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