Пт, 29.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Леди Гага: «Им нужно было арестовать меня в России, пока у них была возможность»

Limon.ee
Леди Гага: «Им нужно было арестовать меня в России, пока у них была возможность»
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Леди Гага
Леди Гага Фото: REUTERS/Mario Anzuoni/Scanpix

Популярная певица Леди Гага (Lady Gaga) во время своего выступления в Лос-Анджелесе пообщалась с поклонниками и вспомнила о своих поездках в Россию, передает RUS TVNET.

"Им нужно было арестовать меня в России, пока у них была возможность. Я сказала им надеть на меня наручники, я приехала с конвоем. Они как были тупыми тогда, такими и остались",

- заявила Леди Гага.

Певица вспомнила свой концерт в 2012 году в России. Тогда она произнесла со сцены речь в поддержку ЛГБТ-сообщества и предложила ее за это арестовать. Напомним, что незадолго до этого в РФ был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ несовершеннолетним.

Леди Гагу тогда никто не тронул, но проверка была начала по инициативе депутата Госдумы Виталия Милонова. Напомним, в 2009 году Леди Гага прошлась по Красной площади полуобнаженной.

Ключевые слова
Наверх