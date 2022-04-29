Мало Twitter: Илон Маск хочет прибрать к рукам еще два бренда мирового уровня

Самый богатый человек планеты Илон Маск не из тех, кто останавливается на достигнутом. Основатель SpaceX на днях купил социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. Теперь ненасытный «космический романтик» заявил, что не прочь приобрести еще пару популярнейших брендов.

Речь о концерне Coca-Cola и сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Планы на приобретение новых брендов миллиардер тоже «оправдал благородством». «Следующим я куплю McDonald's и отремонтирую все автоматы с мороженым», — написал Маск в Twitter. Позднее в комментариях под постом появилась и заявка на бренд газировки.