Вот-вот лопнет: что делать, если сильно болит голова

С этой проблемой на протяжении жизни сталкивается каждый человек. По статистике, в течение одного года она возникает у 90% людей. Если боль носит периодический характер и не сопровождается другими тревожными симптомами, люди к ней привыкают. Кто-то старается терпеть, кто-то решает проблему с помощью стандартных обезболивающих.

Между тем привычные спазмолитики могут не только не помочь, но даже сильно навредить в том случае, если боль вызвана развитием определенных заболеваний. Вот почему при повторении одних и те же симптомов нужно как можно быстрее обратиться к врачу, чтобы провести обследование, выяснить причину.

Что делать при сильной головной боли: пошаговая инструкция

Совет No 1. Не надо пытаться ставить диагноз самостоятельно. Если симптом возник внезапно, он весьма интенсивный, лучше перестраховаться и вызвать врача. Даже если нестерпимая головная боль прошла так же внезапно, как появилась — вызов «скорой» отменять не стоит. В некоторых случаях, например, при субдуральной гематоме, может наступить «светлый» промежуток перед появлением самых опасных осложнений.

Совет No 2. Не принимай больше двух доз обезболивающих и помни: чтобы подействовать, таблетке нужно время.

Совет No 3. Измерь температуру. Высокая температура часто является причиной головной боли и, как правило, свидетельствует о начале вирусного или инфекционного заболевания.

Совет No 4. Померяй артериальное давление, желательно — на обеих руках. Причиной сильных неприятных ощущений может стать гипертонический криз, который в свою очередь приводит к таким тяжелым осложнениям, как инфаркт или инсульт.