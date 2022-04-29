Согласно задумке дизайнеров задняя панель сцены будет напоминать восходящее солнце с большими и яркими лучами, пишет korrespondent.net.
Опубликованы кадры главной сцены Евровидения-2022
Опубликованы кадры главной сцены Евровидения-2022
Организаторы международного песенного конкурса Евровидение-2022 показали, как будет выглядеть главная сцена мероприятия. Видео с демонстрацией оргкомитет опубликовал в Instagram.
Отмечается, что согласно задумке дизайнеров задняя панель сцены будет напоминать восходящее солнце с большими и яркими лучами.
Кроме того, вся конструкция будет подвижной, в том числе сцена, каскад которой будут обрамлять потоки воды.
Ключевые слова