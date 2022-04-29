Эпатажный Шура поразил подписчиков новой фотосессией

Музыкант Шура никогда не стеснялся быть ярким. Вот и сейчас мужчина порадовал своих поклонников новым необычным образом. Шура предстал в своём Инстаграме в образе то ли скелета, то ли ворона: маска-череп на лице и плащ из перьев выглядели очень необычно и завораживающе!