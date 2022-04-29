Некогда очень популярный и скандальный певец Шура в очередной раз проэпатирировал своих поклонников.
Эпатажный Шура поразил подписчиков новой фотосессией
Эпатажный Шура поразил подписчиков новой фотосессией
Музыкант Шура никогда не стеснялся быть ярким. Вот и сейчас мужчина порадовал своих поклонников новым необычным образом. Шура предстал в своём Инстаграме в образе то ли скелета, то ли ворона: маска-череп на лице и плащ из перьев выглядели очень необычно и завораживающе!
А как вы относитесь к такого рода фотосессиям?
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