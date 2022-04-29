Кафе Kehrwieder на таллиннской Ратушной площади привлекает потенциальных клиентов такой надписью, передает Elu24.
Кафе на Ратушной площади Таллинна привлекает внимание прохожих своим мощным высказыванием
По соцсетям гуляет фотография рекламного щита кафе Кеhrwieder на Ратушной площади с надписью: «Дорогой Путин, давай ускорим тот момент, когда ты убьешь себя в бункере». Чтобы сделать сообщение понятным для всех, предложение также было переведено на английский язык.
Многие прокомментировали эту надпись в Твиттере, отметив, что снова пойдут в кафе, чтобы увидеть сей постер. «Я бы оставил тройные чаевые, если там будет это сообщение. Я думаю, что я должен вернуться туда немедленно», - говорит один житель, посетившийл кафе на прошлой неделе.
«Я думаю, что никогда не видел более четкого и мощного сообщения на досках объявлений Старого города», — уверяет другой.
A café in Tallinn round the corner from the Russian Embassy in Estonia. pic.twitter.com/QnzBd3opWK— Adam Rang 🇪🇪🇺🇦 (@adamrangpr) April 27, 2022
Похоже, что сообщение там появилось не так давно - в марте, если смотреть на страничку кафе в Фейсбуке.
«Приходите на Ратушу, чтобы наслаждаться солнцем! Предлагаем богатый выбор тортов и кофе», — привлекает кафе клиентов.
Владелец кафе Валло Лейтам сообщил ERR в среду, что несколько украинских беженцев также нашли работу в его кафе. «Мы наняли и готовимся нанять еще. В краткосрочной перспективе у нас будет четыре сотрудника из Украины», — утверждает Валло.