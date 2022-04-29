Кафе на Ратушной площади Таллинна привлекает внимание прохожих своим мощным высказыванием

По соцсетям гуляет фотография рекламного щита кафе Кеhrwieder на Ратушной площади с надписью: «Дорогой Путин, давай ускорим тот момент, когда ты убьешь себя в бункере». Чтобы сделать сообщение понятным для всех, предложение также было переведено на английский язык.

Многие прокомментировали эту надпись в Твиттере, отметив, что снова пойдут в кафе, чтобы увидеть сей постер. «Я бы оставил тройные чаевые, если там будет это сообщение. Я думаю, что я должен вернуться туда немедленно», - говорит один житель, посетившийл кафе на прошлой неделе.

«Я думаю, что никогда не видел более четкого и мощного сообщения на досках объявлений Старого города», — уверяет другой.

A café in Tallinn round the corner from the Russian Embassy in Estonia. pic.twitter.com/QnzBd3opWK — Adam Rang 🇪🇪🇺🇦 (@adamrangpr) April 27, 2022

Похоже, что сообщение там появилось не так давно - в марте, если смотреть на страничку кафе в Фейсбуке.

«Приходите на Ратушу, чтобы наслаждаться солнцем! Предлагаем богатый выбор тортов и кофе», — привлекает кафе клиентов.