Кошка не ест несколько дней: возможные причины

Итак, коты и кошки всех возрастов испытывают потребность в еде ежедневно, поэтому, когда пушистик отказывается от еды в течение нескольких дней, даже если при этом он не перестает бегать по квартире и не теряет активности — это все равно тревожный сигнал.

Одна из возможных и достаточно частных причин — гельминты. Напомним, что глистогонить домашних кошек необходимо не реже. чем 4 раза в год, а если животное гуляет на улице — процедуру нужно проводить чаще. Если котик потерял аппетит, вспомните, как давно вы давали ему глистогонное средство. Если все актуальные сроки прошли, дайте животному препарат. Если причина в паразитах, и лекарство помогло — аппетит должен восстановиться в течение двух дней.

Стресс из-за переезда, отъезда хозяина, и других перемен различной значимости в маленьком мирке кошки, вполне может повлиять на то, что животное будет отказываться от еды в течение нескольких дней или кушать совсем мало несколько недель. Для домашних кошек причиной такого стресса может стать даже изменение спального места (убрали/переложили любимую подушку, переставили кресло, кот «переехал» в другую комнату). Это же относится и к миске кошки. Старайтесь не переставлять и не двигать ее без значительных причин. Для кошек процесс поглощения пищи — важный интимный момент, к которому многие усатые-полосатые относятся чересчур серьезно.

Смена корма. Это относится и к типу (сухой-влажный) и даже к марке корма в рамках одного типа. Коты очень не любят менять рацион, поэтому при переводе с одного корма на другой, рекомендуется делать это постепенно, комбинируя новую еду с привычной, постепенно уменьшая долю последней. Если кошка на «натуральном» питании с вашего стола, убедитесь, что продукты, которые вы предлагаете ей, не подпортились, не пересолены — в этом плане кошки намного чувствительнее нас, и даже легкий «запашок» супа и даже мяса может стать причиной отторжения для животного.

Обратите внимание на то, чем и как вы моете кошачью посуду. Не может ли на ней оставаться моющее средство, не меняли ли вы моющее средство, и не грязную ли миску вы предлагаете питомцу. Напомним, что посуду животных не рекомендуется мыть обычными моющими средствами. Если под рукой нет специальных или хотя бы подходящих для детской посуды средств, лучше обойтись просто горячей водой.

Перекармливание животного. Некоторые хозяева утрируют ситуацию, и считают что кошка не ест несколько дней даже в случаях, когда питомец ест, но в небольших количествах, достаточных для него. Чрезмерно закармливать кошек не стоит — это прямой путь к различным проблемам со здоровьем. Кроме того кошкам, как и людям, иногда требуется «разгрузочный день».