В этой статье мы не будем рассматривать очевидные причины (например, заболевания, для которого характерны и другие симптомы), однако хотим сразу отметить, что зачатую причиной могут быть некачественные предметы обихода (например, токсичные игрушки) и плохой кошачий корм, пишет zveridoma.com.
Кошка не ест несколько дней: возможные причины
Итак, коты и кошки всех возрастов испытывают потребность в еде ежедневно, поэтому, когда пушистик отказывается от еды в течение нескольких дней, даже если при этом он не перестает бегать по квартире и не теряет активности — это все равно тревожный сигнал.
Одна из возможных и достаточно частных причин — гельминты. Напомним, что глистогонить домашних кошек необходимо не реже. чем 4 раза в год, а если животное гуляет на улице — процедуру нужно проводить чаще. Если котик потерял аппетит, вспомните, как давно вы давали ему глистогонное средство. Если все актуальные сроки прошли, дайте животному препарат. Если причина в паразитах, и лекарство помогло — аппетит должен восстановиться в течение двух дней.
Стресс из-за переезда, отъезда хозяина, и других перемен различной значимости в маленьком мирке кошки, вполне может повлиять на то, что животное будет отказываться от еды в течение нескольких дней или кушать совсем мало несколько недель. Для домашних кошек причиной такого стресса может стать даже изменение спального места (убрали/переложили любимую подушку, переставили кресло, кот «переехал» в другую комнату). Это же относится и к миске кошки. Старайтесь не переставлять и не двигать ее без значительных причин. Для кошек процесс поглощения пищи — важный интимный момент, к которому многие усатые-полосатые относятся чересчур серьезно.
Смена корма. Это относится и к типу (сухой-влажный) и даже к марке корма в рамках одного типа. Коты очень не любят менять рацион, поэтому при переводе с одного корма на другой, рекомендуется делать это постепенно, комбинируя новую еду с привычной, постепенно уменьшая долю последней. Если кошка на «натуральном» питании с вашего стола, убедитесь, что продукты, которые вы предлагаете ей, не подпортились, не пересолены — в этом плане кошки намного чувствительнее нас, и даже легкий «запашок» супа и даже мяса может стать причиной отторжения для животного.
Обратите внимание на то, чем и как вы моете кошачью посуду. Не может ли на ней оставаться моющее средство, не меняли ли вы моющее средство, и не грязную ли миску вы предлагаете питомцу. Напомним, что посуду животных не рекомендуется мыть обычными моющими средствами. Если под рукой нет специальных или хотя бы подходящих для детской посуды средств, лучше обойтись просто горячей водой.
Перекармливание животного. Некоторые хозяева утрируют ситуацию, и считают что кошка не ест несколько дней даже в случаях, когда питомец ест, но в небольших количествах, достаточных для него. Чрезмерно закармливать кошек не стоит — это прямой путь к различным проблемам со здоровьем. Кроме того кошкам, как и людям, иногда требуется «разгрузочный день».
«Половые сложности». Во время течки кошка может полностью терять аппетит на срок до 3-4 дней. Коты могут не кушать, когда в непосредственной близости (даже в соседней квартире, для кота — это близко) находится дама «в определенной фазе». Коты и кошки могут не испытывать чувство голода во время сезонных «гуляний», гормональных изменений (например, новая беременность у кошки).
Линька. Вернее, ее последствия. Во время линьки кошки, вылизываясь, глотают очень много шерсти. В пищеварительном тракте она скатывается в комочки и занимает место, подавляя нормальное чувство голода. Важно убедиться, что кот выводит шерсть из организма любым способом (как правило, они отрыгивают комочки шерсти из желудка). Если этого не происходит, следует помочь животному специальным кормом, добавками или специализированными препаратами (назначать последние должен ветеринарный врач).
Кастрация или стерилизация. Организм животного при этом испытывает огромный стресс, даже если не пришлось прибегать к общему наркозу. Аппетит восстановится в ближайшие несколько дней.
Проблемы с зубами. Очень часто эта причина остается незамеченной хозяином вплоть до потерей котом зуба или зубов, потому что многим кошкам осмотреть ротовую полость без риска получить «когтевые раны» очень трудно. Однако, призываем хозяев все же делать это периодически. Еще одним симптомом того, что у кота проблемы с зубами является неприятный запах изо рта и даже из носа при выдыхании.
Кот питается не дома. Если зверь не домосед, а выходит гулять, возможно, он нашел альтернативный источник питания. Даже если исключить «дичь» и мышей, добытых охотой, котики часто живут на несколько домов, получая от разных семей самые вкусные кусочки.
Важно понимать, что долговременный отказ от еды любого домашнего животного может быть сигналом серьезного заболевания: начиная от ЖКТ, заканчивая сотрясениями мозга или внутренними повреждениями. Поэтому если кошкин аппетит не восстанавливается в течение 3 и более дней, всегда лучше посетить ветеринара, и как можно быстрее сдать анализы. Вылечить любое заболевание на ранней стадии гораздо проще, чем запущенное.
Если, кроме того, что кошка не ест, вы замечаете любые другие тревожные симптомы: рвота, диарея, повышенная температура, помутнение глаз, тусклую шерсть и так далее, — обращайтесь к ветеринару незамедлительно, чтобы не потерять друга.