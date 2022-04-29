Парик сполз: неудачное фото Андрея Малахова вызвало пересуды

Сам телеведущий никак не комментирует страшные слухи о его здоровье.

Внешний вид шоумена Андрея Малахова давно тревожит его поклонников. Поговаривают, что 50-летний телеведущий борется с тяжелой болезнью. Поводом для таких слухов послужило то, что ранее ухоженный и стильный ведущий, славившийся своей шевелюрой, теперь не выходит на люди без парика. Кроме того, лицо Андрея стало будто бы отекшим и раскрасневшимся.

В новом выпуске передачи «Песни от всей души», которую ведет Малахов, он предстал перед публикой со странной прической.

В Сети распространился кадр из передачи, и подписчики начали выдвигать версии, что же происходит с Малаховым. «Волосы выглядят так, как будто парик сполз», – пишут комментаторы.