Пт, 29.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Парик сполз: неудачное фото Андрея Малахова вызвало пересуды

Limon.ee
Парик сполз: неудачное фото Андрея Малахова вызвало пересуды
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Андрей Малахов
Андрей Малахов Фото: Georgy Nikanorov

Сам телеведущий никак не комментирует страшные слухи о его здоровье.

Сам телеведущий никак не комментирует страшные слухи о его здоровье.

Внешний вид шоумена Андрея Малахова давно тревожит его поклонников. Поговаривают, что 50-летний телеведущий борется с тяжелой болезнью. Поводом для таких слухов послужило то, что ранее ухоженный и стильный ведущий, славившийся своей шевелюрой, теперь не выходит на люди без парика. Кроме того, лицо Андрея стало будто бы отекшим и раскрасневшимся.

В новом выпуске передачи «Песни от всей души», которую ведет Малахов, он предстал перед публикой со странной прической.

В Сети распространился кадр из передачи, и подписчики начали выдвигать версии, что же происходит с Малаховым. «Волосы выглядят так, как будто парик сполз», – пишут комментаторы.

Впрочем, многие поклонники не верят в страшные прогнозы. Они просто советуют Андрею сменить стилиста и сделать более аккуратную укладку.

Ключевые слова
Наверх