Виктория Боня в мокром купальнике показала шикарные формы

Заработавшая популярность на телестройке «Дом-2» Виктория Боня поддерживает ее с помощью пикантного контента в своем блоге.

Недавно вернувшись с Бали, где она проводила время с таинственным поклонником, Боня выкладывает снимки, демонстрируя пышные формы и проработанный пресс.