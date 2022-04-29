Светская львица радует поклонников фотографиями с Бали.
Виктория Боня в мокром купальнике показала шикарные формы
Виктория Боня в мокром купальнике показала шикарные формы
Заработавшая популярность на телестройке «Дом-2» Виктория Боня поддерживает ее с помощью пикантного контента в своем блоге.
Недавно вернувшись с Бали, где она проводила время с таинственным поклонником, Боня выкладывает снимки, демонстрируя пышные формы и проработанный пресс.
Фотографии привели в восторг поклонников, пишет Topnews.
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