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Виктория Боня в мокром купальнике показала шикарные формы

Limon.ee
Виктория Боня в мокром купальнике показала шикарные формы
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Виктория Боня
Виктория Боня Фото: SEBASTIEN NOGIER

Светская львица радует поклонников фотографиями с Бали.

Заработавшая популярность на телестройке «Дом-2» Виктория Боня поддерживает ее с помощью пикантного контента в своем блоге.

Недавно вернувшись с Бали, где она проводила время с таинственным поклонником, Боня выкладывает снимки, демонстрируя пышные формы и проработанный пресс.

Фотографии привели в восторг поклонников, пишет Topnews.

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