Группа «Би-2» отменила концерт в Омске из-за баннера с буквой Z на сцене

В спорткомплексе «Красная звезда» над сценой оказался политический баннер с буквой Z. По данным портала, организаторы концерта завесили его черным полотном, но администрация спорткомплекса заставила драпировку убрать.

В официальных соцсетях группы появилась информация об отмене концерта, но о причинах произошедшего ничего не сообщается.

«Друзья! С огромным разочарованием сообщаем, что наш концерт в Омске отменен. В город мы прилетели за сутки до концерта, успели провести саундчек и были готовы начинать выступление – однако нам не дали провести концерт, его пришлось отменить. Сейчас эти события могут быть использованы для продолжения информационной атаки, которой Би-2 подвергается в СМИ на протяжении последней недели. Мы расцениваем эту ситуацию как продолжение нападок на группу и на наших поклонников. Мы обязательно проконтролируем, чтобы все деньги нашим поклонникам были возвращены», – говорится в сообщении.

22 апреля рок-группе ДДТ отказалась выступать в Тюмени в зале с буквой Z. Об этом лидер группы Юрий Шевчук рассказал в стриме у журналиста Александра Плющева.

По словам Шевчука, ДДТ выбрали другую площадку, но там им также отказали в выступлении. Группе пришлось перенести дату своего выступления. Шевчук отмечает, что это может быть связано с недавним концертом группы в Воронеже. Там во время выступления он спросил зрителей об их отношении к войне, и те единогласно ответили, что выступают против нее.

Шевчук выступает с антивоенной позицией и критикой действующей власти еще с начала 80-х годов. В 1982 году «Комсомольская правда» проводила конкурс «Золотой камертон», на котором ДДТ выступили с антивоенной песней «Не стреляй». Как рассказывает Шевчук, он написал ее в 1980 году, когда его одноклассник привез в Уфу, где Шевчук жил на тот момент, первые гробы с Афганской войны.