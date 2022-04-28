Жена Джастина Бибера перенесла операцию на сердце после инсульта

Модель записала видеообращение на своем YouTube-канале, где подробно рассказала о событиях, произошедших после 10 марта, когда она была экстренно госпитализирована с подозрением на микроинсульт.

Ранее 25-летняя дочь актера Стивена Болдуина сообщала, что во время завтрака почувствовала себя нехорошо – симптомы (онемение лица, шеи, плеча, пальцев рук с одной стороны тела, невозможность разговаривать) указывали на возможный микроинсульт. Медики выявили тромб в мозгу девушки, который спровоцировал нехватку кислорода. Как уверяла Хейли, ее организм самостоятельно справился с проблемой и она полностью пришла в себя спустя несколько часов после случившегося.

В опубликованном видео модель пояснила, что после случившегося она перенесла операцию на сердце по закрытию овального окна, небольшого отверстия в межпредсердной перегородке сердца, с помощью которого осуществляется сброс крови (при открытом овальном окне повышаются риски инсульта, инфаркта, заболеваний головного мозга). Как пояснила девушка, врачи придерживались мнения, что открытое овальное окно могло спровоцировать микроинсульт.

«Все прошло гладко. Я чувствую невероятное облегчение, что мы смогли разобраться в случившемся и решить проблему. Теперь я могу перешагнуть через эту страшную ситуацию и просто дальше жить своей жизнью», – сказала Хейли.