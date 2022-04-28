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Актер Алексей Панин попросил прощения у Максима Галкина

Limon.ee
Актер Алексей Панин попросил прощения у Максима Галкина
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Алексей Панин
Алексей Панин Фото: Sharifulin Valery

Известный скандальными высказываниями актер Алексей Панин извинился перед уехавшим в Израиль шоуменом Максимом Галкиным, пишет ФАН.

По словам артиста, он сожалеет, что когда-то обвинил его в гомосексуализме.

Панин отреагировал на связанный с персоной комика скандал в эфире одного из телеканалов. Комментируя резкий выпад главы телеканала RT Маргариты Симоньян в сторону юмориста, актер признал свою ошибку. По его словам, он не должен был называть Галкина геем много лет назад.

«Мне очень стыдно, что я когда-то позволил себе в адрес Максима и Аллы Борисовны Пугачевой сказать то, что я не должен был говорить. Алла Борисовна – великая женщина. Я ни при каких условиях не имел права позволять себе такие слова», – заявил он.

Напомним, ранее Симоньян раскритиковала мужа певица Аллы Пугачевой за нелестные слова в адрес России. Главный редактор RT в ответ на это приписала шоумену нетрадиционную сексуальную ориентацию и заявила, что свою жизнь с Примадонной он связал только ради собственного благосостояния.

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