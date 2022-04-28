Похищена 12-летняя дочь звезды хоккея Алексея Терещенко

Как рассказывает звезда хоккея, все произошло в поселке Лесной городок у дома его матери. Злоумышленники посадили ребенка в автомобиль немецкой марки и увезли в неизвестном направлении. Спортсмен тут же обратился в полицию.

Отметим, что сейчас 41-летний Терещенко разводится с 38-летней супругой Викторией. В суде они делят не только нажитое имущество, но и несовершеннолетних дочь и сына.

Напомним, Алексей один из самых известных российских хоккеистов. Карьеру он начал с выступления в московском «Динамо», после чего играл за такие команды, как «Ак Барс», «Авангард», «Салават Юлаев».