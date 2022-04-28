Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко рассказал о том, что его 12-летняя дочь похищена. Позже в соцсетях спортсмен поделился подробностями инцидента, сообщает Starhit.
Похищена 12-летняя дочь звезды хоккея Алексея Терещенко
Как рассказывает звезда хоккея, все произошло в поселке Лесной городок у дома его матери. Злоумышленники посадили ребенка в автомобиль немецкой марки и увезли в неизвестном направлении. Спортсмен тут же обратился в полицию.
Отметим, что сейчас 41-летний Терещенко разводится с 38-летней супругой Викторией. В суде они делят не только нажитое имущество, но и несовершеннолетних дочь и сына.
Напомним, Алексей один из самых известных российских хоккеистов. Карьеру он начал с выступления в московском «Динамо», после чего играл за такие команды, как «Ак Барс», «Авангард», «Салават Юлаев».
Терещенко три раза выиграл золото на чемпионатах мира и 12 раз становился чемпионом России. В его копилке имеются не только спортивные награды, но и орден «За заслуги перед Отечеством» II степени — за большой вклад в победу национальной сборной команды России. В 2010 году на чемпионате в Германии команда с его участием взяла серебро. А в 2012 в Финляндии вновь стала чемпионом.