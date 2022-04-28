Мумия, глаз нет: что случилось с неузнаваемой Глюкозой

Вот только саму Наталью на снимке просто невозможно узнать: глаз будто нет из-за ватных дисков, вся голова облеплена какими-то полосками ткани. Они же обернуты вокруг шеи исполнительницы и перекрывают зону декольте.

Примечательно, что подобный снимок решила опубликовать сама Глюкоза. Она даже сравнила себя с египетской царицей Клеопатрой, которая, как известно, прибегала к разным способам ради сохранения красоты. Вот только на фотографии Наталья, по мнению интернет-пользователей, ну никак не похожа на самую известную правительницу Египта. При взгляде на перебинтованную Чистякову-Ионову им на ум моментально пришли ассоциации с мумиями.

Фото смотрите ЗДЕСЬ!