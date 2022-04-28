Певице Глюкозе в начале июня исполнится 36 лет. Возраст по нынешним меркам совсем не критичный, однако звезда уже сейчас активно заботится о своей внешности. В Сеть попало фото исполнительницы из кабинета, судя по всему, косметолога, сообщает Eg.ru.
Мумия, глаз нет: что случилось с неузнаваемой Глюкозой
Вот только саму Наталью на снимке просто невозможно узнать: глаз будто нет из-за ватных дисков, вся голова облеплена какими-то полосками ткани. Они же обернуты вокруг шеи исполнительницы и перекрывают зону декольте.
Примечательно, что подобный снимок решила опубликовать сама Глюкоза. Она даже сравнила себя с египетской царицей Клеопатрой, которая, как известно, прибегала к разным способам ради сохранения красоты. Вот только на фотографии Наталья, по мнению интернет-пользователей, ну никак не похожа на самую известную правительницу Египта. При взгляде на перебинтованную Чистякову-Ионову им на ум моментально пришли ассоциации с мумиями.
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С другой стороны, Глюкозе можно смело поаплодировать, ведь она не скрывает, что прибегает к различным манипуляциям ради сохранения прекрасной внешности. А то, что 35-летняя певица выгодно выделяется среди толпы наших знаменитостей, сомневаться не приходится. Наталья все еще может похвастаться стройной фигурой, которую любит демонстрировать в личном блоге. Звездная блондинка спокойно публикует самые разные свои кадры, прекрасно понимая, что придраться к ней очень сложно.