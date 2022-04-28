Уже 30 апреля: эстонский астролог рекомендует, как с минимальными потерями пережить коридор затмений

На своей странице в социальной сети Кристина подробно изложила, как пережить коридор затмений с минимальными потерями:

«Мы приближаемся к коридору затмений. Через два дня, 30 апреля, будет солнечное затмение и мы его влияние уже чувствуем.

Может подштыривать на темы финансов и вообще любых ресурсов. Может быть ощущение, что прямо чего-то остро не хватает – времени или денег, успешного успеха. Или, наоборот, прямо эйфория от возможностей. Ощущение "я со всем справлюсь, я все могу". Солнечное затмение (в случае корреляции с важными точками вашей карты) всегда будет вытаскивать на поверхность сложно осознаваемые моменты психики и буквально ставить на них акцент. Если говорить простым языком – вы поймёте, куда двигаться дальше или что мешает вашему движению?

Темы, которые поднимает этот коридор затмений важнее некуда – это деньги и власть. Ищите вокруг себя символизм этой тематики, ведь подсказки можно будет увидеть именно сейчас.

Иногда вокруг затменных дат мы можем оказаться участниками событий, которые способны многое изменить в жизни. В данном случае, эта информация особенно актуальна для тех, чей день рождения 28 апреля по 2 мая, с 28 октября по 2 ноября. Год будет очень-очень важным!

Чего не стоит делать, начиная с сегодняшнего дня по второе мая?

Принимать серьезные решения по поводу финансов;

делать крупные вложения;

идти на неоправданный риск (особенно это касается темы денег);

не давить, не манипулировать, чтобы немедленно получить желаемое;

не пользоваться "черными инструментами" за которые потом стыдно;

не пытаться проконтролировать все и всех, потому что, во-первых, это невозможно, во-вторых, единственный человек, которого стоит контролировать – это вы сами.

Некоторые вышеперечисленные пункты лучше вообще никогда не делать, но кто же от них добровольно откажется?