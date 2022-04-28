ФОТО ⟩ Названо любимое лакомство премьер-министра Каи Каллас

Премьер-министр Кая Каллас, совершавшая поездку по Тартускому уезду, поделилась в Instagram сторис фото о посещении Рынгуской пекарни и Ныоского мясокомбината. Также Каллас посадила дуб и пришила пуговицы на хуторе Меэри, сообщает Elu24.

Каллас написала в социальных сетях, что погода в Тартуском уезде была зябкой, но люди встретили тепло.

Естественно, Каллас не могла уйти из Рынгуской пекарни с пустыми руками и прихватила пирожное Kass Artur. «Я купила один из своих любимых десертов», - написала премьер-министр в своем Instagram. Ранее в сторис, премьер-министр устроила опрос, какое лакомство, по мнению подписчиков, она выбрала.

Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Премьер-министр сделала более длительную остановку в деревне Меэри, где посадила дуб у общинного центра и пришила пуговицу к декоративному одеялу, сшитому жительницами деревни.