Закрытая вечеринка Камилы Валиевой: смотри как спортсменка отпраздновала свои 16

26 апреля Камила Валиева принимала поздравления от всей России. В этот день её поздравил даже президент. «Вся страна, поклонники фигурного катания, переживали и за Камилу. Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, вывела спорт на высоту сложнейшего искусства. Давайте поздравим Камилу Валиеву с днем рождения!» – сказал Владимир Владимирович на встрече с победителями и призерами Олимпиады в Пекине.