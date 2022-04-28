Отойдя от скандальных разборок на Олимпиаде, Камила решила громко отпраздновать свой день рождения в кругу звездных друзей.
Закрытая вечеринка Камилы Валиевой: смотри как спортсменка отпраздновала свои 16
26 апреля Камила Валиева принимала поздравления от всей России. В этот день её поздравил даже президент. «Вся страна, поклонники фигурного катания, переживали и за Камилу. Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, вывела спорт на высоту сложнейшего искусства. Давайте поздравим Камилу Валиеву с днем рождения!» – сказал Владимир Владимирович на встрече с победителями и призерами Олимпиады в Пекине.
Два дня спустя спортсменка закатила вечеринку, где собрались ее друзья. В своих соцсетях Камила опубликовала только одно фото и подписала: «Просто спасибо! 16».
Но, внимательные журналисты проштудировали соцсети друзей спортсменки и выяснили, что подарили юной красавице.
Ваня Дмитриенко своим подарком попал в самое сердечко, ведь каждая девочка мечтала бы получить от своего кумира такой сюрприз!