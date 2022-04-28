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Закрытая вечеринка Камилы Валиевой: смотри как спортсменка отпраздновала свои 16

Limon.ee
Закрытая вечеринка Камилы Валиевой: смотри как спортсменка отпраздновала свои 16
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Камила Валиева
Камила Валиева Фото: Valery Sharifulin

Отойдя от скандальных разборок на Олимпиаде, Камила решила громко отпраздновать свой день рождения в кругу звездных друзей.

26 апреля Камила Валиева принимала поздравления от всей России. В этот день её поздравил даже президент. «Вся страна, поклонники фигурного катания, переживали и за Камилу. Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, вывела спорт на высоту сложнейшего искусства. Давайте поздравим Камилу Валиеву с днем рождения!» – сказал Владимир Владимирович на встрече с победителями и призерами Олимпиады в Пекине.

Два дня спустя спортсменка закатила вечеринку, где собрались ее друзья. В своих соцсетях Камила опубликовала только одно фото и подписала: «Просто спасибо! 16».

Но, внимательные журналисты проштудировали соцсети друзей спортсменки и выяснили, что подарили юной красавице.

Ваня Дмитриенко своим подарком попал в самое сердечко, ведь каждая девочка мечтала бы получить от своего кумира такой сюрприз!

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