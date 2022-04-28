Максим Галкин потерял работу на Первом канале

«Следите за эфирами», — игриво прокомментировали «СтарХиту» ситуацию в пресс-службе Первого канала. У Максима, к слову, есть там еще один проект — «Лучше всех», его судьба пока неизвестна.

Галкин при этом без работы не сидит — скоро у юмориста состоится большой гастрольный тур по Израилю: билеты раскупают как горячие пирожки, пришлось даже объявлять дополнительные концерты. Так же, если верить слухам, ему вместе с Пугачевой предложили вести на местном ТВ шоу «Русский ниндзя».

Максима Галкина продолжают отменять в России. В конце февраля ведущий опубликовал антивоенный пост и вместе с Аллой Пугачевой и детьми уехал «в отпуск» в Израиль. Сначала юморист лишился всех рекламных контрактов и концертов на родине, а теперь, похоже, и работы на Первом канале.

Через несколько часов в «Останкино» стартуют съемки шоу «Сегодня вечером», которое вернется в эфир после длительного перерыва к 9 мая. Галкин вел программу последние пять лет, сначала в компании Юлии Меньшовой, потом один. Теперь же, по решению руководства, она будет выходить в эфир с новым ведущим. Кто им станет, держится в строжайшем секрете, однако, «СтарХиту» удалось выяснить некоторые подробности.