Телеведущая и журналистка Ксения Собчак раскрыла подробности воспитания пятилетнего сына Платона в своем Telegram-канале. Она считает эффективным методом взаимодействия с детьми диалог, пишет rambler news.
Жестко, но справедливо: Собчак раскрыла подробности воспитания сына
«Я всегда пытаюсь объяснять ребенку, почему нельзя то или это. Вообще, я против каких-то запретов, которые просто запреты», — пояснила свою позицию Собчак.
Она вспомнила, как подробно рассказывала сыну об опасности электричества и для наглядности показывала фотографии обожженных конечностей из интернета.
«Надо вообще тратить время на объяснения. Мне кажется, это проблема, что многие просто не объясняют (детям), почему что-то можно, а что-то нельзя», — сказала знаменитость телеведущая.
Собчак советует не принуждать детей к чему-то, например, к еде. Однако в то же время проявлять твердость.
«Если он (ребенок) не ест, то я говорю: "Хорошо, это твой выбор, но ты должен понимать, что если ты сейчас есть не будешь, то к вечеру ты не сможешь ничего поесть"», — рассказала журналистка.
Собчак добавила, что если сын устраивает скандал в гостях, то она предлагает ему либо успокоиться, либо отправиться домой.
«Было такое, когда он не переставал, и нам пришлось уехать. Конечно, это некомфортно, но несколько раз нужно довести это до конца. Иначе ребенок понимает, что всегда ситуацию можно откатить обратно», — объяснила телеведущая.
Она считает, что ребенку необходимо учиться принимать последствия своих решений.