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Жестко, но справедливо: Собчак раскрыла подробности воспитания сына

Limon.ee
Жестко, но справедливо: Собчак раскрыла подробности воспитания сына
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Ксения Собчак
Ксения Собчак Фото: Evgenia Novozhenina

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак раскрыла подробности воспитания пятилетнего сына Платона в своем Telegram-канале. Она считает эффективным методом взаимодействия с детьми диалог, пишет rambler news.

«Я всегда пытаюсь объяснять ребенку, почему нельзя то или это. Вообще, я против каких-то запретов, которые просто запреты», — пояснила свою позицию Собчак.

Она вспомнила, как подробно рассказывала сыну об опасности электричества и для наглядности показывала фотографии обожженных конечностей из интернета.

«Надо вообще тратить время на объяснения. Мне кажется, это проблема, что многие просто не объясняют (детям), почему что-то можно, а что-то нельзя», — сказала знаменитость телеведущая.

Собчак советует не принуждать детей к чему-то, например, к еде. Однако в то же время проявлять твердость.

«Если он (ребенок) не ест, то я говорю: "Хорошо, это твой выбор, но ты должен понимать, что если ты сейчас есть не будешь, то к вечеру ты не сможешь ничего поесть"», — рассказала журналистка.

Собчак добавила, что если сын устраивает скандал в гостях, то она предлагает ему либо успокоиться, либо отправиться домой.

«Было такое, когда он не переставал, и нам пришлось уехать. Конечно, это некомфортно, но несколько раз нужно довести это до конца. Иначе ребенок понимает, что всегда ситуацию можно откатить обратно», — объяснила телеведущая.

Она считает, что ребенку необходимо учиться принимать последствия своих решений.

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