«Успел до подорожания»: Галустян похвастался подарком жене на годовщину

«Глупые вопросы перестала задавать (смеется). Конфликтов у нас практически нет, у нас все очень хорошо с женой. Психологией она занимается больше для себя, так как ей это интересно. Недавно Вика начала осваивать профессию дизайнера одежды, стилиста. Я только за — человек постоянно должен развиваться, учиться»,