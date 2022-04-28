Михаил Галустян с женой Викторией уже много лет счастливы в браке, они воспитывают двух дочек — Эстеллу и Элину, пишет 7 дней.
«Успел до подорожания»: Галустян похвастался подарком жене на годовщину
В этом году супруги отметят хрустальную свадьбу — они поженились 15 лет назад. И хотя событие это произойдет только 7 июля, Михаил уже преподнес жене подарок. И это вовсе не хрустальные бокалы или люстра.
«Уже подарил жене машину. Все-таки 15 лет вместе живем. К счастью, вовремя успел купить, через несколько дней цены на автомобили очень сильно поднялись»,
— похвастался Галустян.
Михаил очень гордится своей женой и поддерживает все ее увлечения. Так, он с юмором отреагировал на вопрос, как изменил их отношения тот факт, что Виктория выучилась на психолога.
«Глупые вопросы перестала задавать (смеется). Конфликтов у нас практически нет, у нас все очень хорошо с женой. Психологией она занимается больше для себя, так как ей это интересно. Недавно Вика начала осваивать профессию дизайнера одежды, стилиста. Я только за — человек постоянно должен развиваться, учиться»,
— заявил Галустян.