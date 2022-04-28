Козловский требует в суде 128 миллионов рублей

Актер и кинорежиссер Данила Козловский в начале года презентовал свой мини-сериал. Проект показали на одном из российских видеосервисов, однако свои отчисления артист так и не получил. Именно поэтому знаменитость решил обратиться за помощью в суд. Козловский требует от компании «Старт студио» крупную сумму в размере 128 миллионов рублей.

Режиссер должен был получить в общей сложности миллиард рублей за исключительные права на кинокартину. Сначала Козловский стабильно получал части этой суммы, но в какой-то момент компания не перевела необходимую долю денег.

Актер подтвердил, что подал иск в связи с невыполнением обязательств по договору. Однако «Старт студио» надеется, что конфликт получится решить мирным путем.