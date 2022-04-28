Данила заявил, что видеосервис не выполнил свои обязанности, прописанные в договоре, сообщает Womanhit.
Козловский требует в суде 128 миллионов рублей
Актер и кинорежиссер Данила Козловский в начале года презентовал свой мини-сериал. Проект показали на одном из российских видеосервисов, однако свои отчисления артист так и не получил. Именно поэтому знаменитость решил обратиться за помощью в суд. Козловский требует от компании «Старт студио» крупную сумму в размере 128 миллионов рублей.
Режиссер должен был получить в общей сложности миллиард рублей за исключительные права на кинокартину. Сначала Козловский стабильно получал части этой суммы, но в какой-то момент компания не перевела необходимую долю денег.
Актер подтвердил, что подал иск в связи с невыполнением обязательств по договору. Однако «Старт студио» надеется, что конфликт получится решить мирным путем.
«В связи с войной в Украине переговоры и подписание договоров дистрибуции остановились. В России дистрибуция стала невозможна по нескольким причинам, в том числе связанным с содержанием проекта и обращением граждан в надзорные органы», — объяснили представители компании изданию «Ведомости».