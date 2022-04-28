10 неожиданных вещей, которые можно стирать в машинке-автомате

1. Угги

Угги — это мягкие «сапоги» из овчины родом из Австралии и Новой Зеландии. Обувь теплая, но не практичная — верхняя поверхность страдает от непостоянства погоды: грязнится от реагентов, смеси снега и пыли. Мало кто знает, что угги можно стирать в машинке на деликатном режиме при 30 градусах без полоскания и отжима. Суши обувь специальной сушилкой или естественным путем при комнатной температуре. Не клади рядом с радиаторами отопления, обогревателем, открытым источником огня.

2. Коврик для йоги

Коврик подходит для занятий йогой, пилатесом, стретчингом и медитаций. Во время физических упражнений материал впитывает пот, пыль, быстро становится «несвежим». Машинка-автомат сможет вернуть товарный вид и приятный аромат. Стирай изделие на деликатном режиме в прохладной воде, используй жидкое средство. Ополаскиватель добавлять не нужно. После стирки оберни коврик полотенцем и хорошенько промакни. Суши в развернутом виде на любой горизонтальной поверхности.

3. Прихватки, формочки из силикона

Силиконовые прихватки, лопатки, формы для выпечки, кисточки со временем обрастают кусочками пищи и жиром, красятся от продуктов. Хорошая новость — их можно отмыть в машинке. Выбирай все тот же деликатный режим и нейтральное, биоразлагаемое чистящее средство. Стирай без отжима, после мытья прополощи под водой, вытри насухо — готово!

4. Кроссовки (кеды)

Шнурки сложи в специальный мешочек для стирки, вынь стельки и отправляй обувь в барабан. Чтобы они не стучали, положи туда же несколько полотенец или старый пододеяльник. Для мытья сгодится обычный порошок, а избавиться от запаха и грибка поможет столовый уксус. Стирай в прохладной воде, чтобы не отклеилась подошва, выбирай щадящий режим отжима.

5. Насадка для швабры

Тряпочки из микрофибры, насадки для швабры можно стирать в машинке при 40 градусах. Вместо порошка добавь стружку хозяйственного или детского мыла. От кондиционера откажись совсем, он портит микрофибру. Из-за невидимой пленки ткань хуже впитывает влагу, не притягивает пыль как раньше. Эту ветошь лучше стирать отдельно от других

6. Принадлежности для домашних животных

Нейлоновые ошейники накапливают на себе уличную грязь. Даже если Барсик не выходит из дома, наверняка он залезает под кровать или диван, где накопилось достаточно пыли. Да и с обувью можно занести в дом все что угодно — от блох до паразитов. Эта «гадость» переносится потом на любимую лежанку и игрушки. Все эти вещи можно стирать в машинке каждую неделю. Так ты сохранить здоровье себе и своему питомцу.

7. Коврик и шторка из ванной

Из-за влажного теплого воздуха банные принадлежности, другие материалы служат домом для бактерий и грибковых инфекций. Коврик, мочалка, шторка для ванной спокойно выдерживают испытание стиралкой. Губки и полотенца стирай раз в неделю, шторку и коврик — раз в месяц. Для чистки не подходят коврики на клеевой основе.

8. Игрушки

Ну мягкие игрушки все стирали в машинке, а пластиковые или резиновые? Кубики от Лего и других конструкторов, резиновые уточки из ванной, пластмассовые куклы Барби — да, их тоже можно мыть в стиралке. Размещай предметы в пакетах для стирки, выбирай щадящий режим и крути не меньше получаса. Для этой процедуры не подходят лишь предметы с электроникой, батарейками и элементами, которые могут пострадать от воды.

9. Спортивное снаряжение

Снаряжение в виде подлокотников, наколенников, защитных щитков, вратарских перчаток можно и нужно стирать в машинке. Застегни все липучки, чтобы вещи не перепутались между собой, — и вперед. Кстати, спортивная сумка тоже нуждается в уходе. Перед загрузкой в барабан проверь все карманы и отсеки.

10. Сумка для продуктов