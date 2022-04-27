В чем особенности диеты для каждого знака Зодиака

Овен

Активным Овнам требуется много энергии, которую они получают из белков. Поэтому основой их питания должны быть мясо, рыба, творог, орехи, бобовые. Из напитков — йогурт или молоко. А вот с энергетиками — крепким кофе и чаем — следует быть осторожнее.

Телец

Тельцам, любящим домашний комфорт и изысканные блюда, следует отказаться от мучных продуктов и сладостей. В их рационе должны преобладать фрукты, ягоды, овощи и зелень. Из напитков — соки и морсы. Кроме того, следует уделять внимание обязательным прогулкам после еды.

Близнецы

Общительным и темпераментным Близнецам необходима пища, насыщенная сложными углеводами, из которых организм черпает энергию. Это морепродукты, фрукты, овощи, каши из гречневой или пшеничной крупы, цельнозерновой хлеб. Основной прием пищи должен приходиться на первую половину дня. Вечером желателен только легкий салат.

Рак

Склонным к проблемам с пищеварением Ракам необходимо внимательно следить за своим питанием. В их рационе должны преобладать овощные супы, рыба, фрукты. Им категорически противопоказана жирная и острая пища. Из рациона также следует исключить сахар, крахмал и кондитерские изделия.

Лев

Царственные Львы очень избирательны в еде, но при этом весьма несдержанны и часто позволяют себе лишнее. Им следует ограничивать себя в жирных, острых и высококалорийных блюдах. В идеале лучше перейти на вегетарианскую диету или сделать основой своего питания фрукты, овощи и свежие соки.

Дева

Практичные Девы обычно предпочитают здоровое питание и легко его придерживаются. Они подвержены заболеваниям ЖКТ, поэтому для них важно не злоупотреблять жирной, острой и мучной пищей. В рационе должны преобладать фрукты, овощи и кисломолочные продукты. Желательно принимать пищу по часам.

Весы

Весы — настоящие гурманы, предпочитающие изысканные блюда и красиво сервированный стол. Они часто не могут устоять перед экзотической кухней, но этим не стоит злоупотреблять. Основой их рациона должно быть диетическое мясо, творог и фрукты, а также продукты с высоким содержанием витамина Е — орехи, растительное масло, красная рыба.

Скорпион

Скорпионы обожают острые блюда, но часто это вредит здоровью. Их рацион должен состоять из продуктов, богатых кальцием, натрием и железом (мясо, говяжья печень, морепродукты, злаковые). Следует быть осторожнее с употреблением газированной воды и слабоалкогольных напитков.

Стрелец

Активные и жизнерадостные Стрельцы, как правило, нетребовательны к еде, но при этом они не откажутся попробовать самые экзотические блюда. Это может вредить их здоровью. Свой рацион Стрельцы должны составлять из более простых блюд — овощных супов, каш, запеченных овощей.

Козерог

Козероги неприхотливы в еде и могут месяцами сидеть на простой, однообразной пище. Чтобы поддерживать себя в форме, им необходимы продукты с высоким содержанием белка — мясо, рыба, творог. А из-за проблем с костной системой в их рационе должна присутствовать пища с повышенным содержанием кальция.

Водолей

Водолеи склонны к нерегулярному питанию, привычке перекусывать на бегу, поэтому им в первую очередь следует придерживаться режима питания. Пища должна быть легкой, но калорийной — диетическое мясо, рыба, фрукты. Следует исключить из рациона жирные и острые блюда.

Рыбы