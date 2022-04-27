Секрет молодости: Утяшева решилась на экстремальную процедуру

Ляйсан Утяшева подвергла себя «заморозке», чтобы быстрее восстановиться после премьеры нового шоу и заодно сохранить молодость. Артистка показала в Сети кадры, снятые в криосауне. По словам звезды, экстремальная процедура с холодом имеет потрясающий эффект.

«Криосауна — мое все после концертов и нагрузок! Ускоряет восстановление мышц и связок! Система такая: сначала заходишь в кабину с температурой -50, а затем в — 113. В сумме я выстояла 1,2 минуты! Ощущения бодрости наступили моментально»,

После такого видео, похоже, уже ни у кого не останется сомнений, что Утяшева не готовится к прибавлению в семье. Слухи о беременности звезды поползли в СМИ после её неосторожной фразы в интервью о том, что собирается в будущем стать мамой в третий раз. Ляйсан позже уточнила, что речь шла не о ближайших перспективах.