Больше сюда ни ногой: 10 вещей в доме, которые оставляют плохое впечатление у гостей

1. Изношенные тапочки

Если за уличной обувью мы тщательно следим, то про тапочки обычно забываем. С эстетической, гигиенической точки зрения, этот домашний аксессуар нужно менять 1 раз в полгода, никак не реже. Ждешь прихода гостей — позаботься об обуви. Всегда имей в запасе несколько новых пар.

2. Грязная сантехника

Логичный маршрут после прихода — посещение уборной, мытье рук в ванной комнате. Хорошо, возможно не сразу, но рано или поздно гости туда заглянут. Ржавые пятна, не очень свежий аромат и раковина с мыльными разводами оставят не самое хорошее впечатление даже у лучших друзей.

3. Обмылки и полотенце для рук

Продолжаем тему про уборную: тонкие кусочки мыла намекнут на скупость хозяйки. Лучше предложить гостям жидкое средство — выглядит приятно и гигиенично. Кусковое мыло быстро размокает, превращается в непонятное месиво. Второй пункт — полотенце. Не заставляй гостей разыскивать — положи нарядный комплект рядом с умывальником.

4. Помощь

Если гости пришли раньше времени, они наверняка предложат тебе свою помощь. Обычно так делают из вежливости — никому не хочется кашеварить на кухне при полном «параде». Вежливо откажись и предложи легкий аперитив с закусками.

5. Застиранное постельное белье

Если родственники известили, что приедут с ночевкой, купи свежий комплект постельного белья и позаботься о других спальных принадлежностях — подушках, одеяле и матрасе. Если не уверена в свежести — постирай или отдай в химчистку. Во время ответного визита можешь рассчитывать на такой же радушный прием.

Постельное белье. Иллюстрация Фото: Shutterstock

6. Домашние животные

Владельцы домашних животных настолько привыкают к питомцам, что не замечают специфический запах в квартире. Перед приходом гостей почисти лоток, помой миски, убери шерсть и следы высохших «луж» с ковра, мягкой мебели. Тебе может быть и норм — а вот чужим людям это не понравится.

7. Старая посуда

Главная заповедь хорошей хозяйки: посуда должна сиять! Впечатление от вкусной еды, напитков может испортить разводы на бокалах, сколы на тарелках и отсутствие элементарной сервировки.

8. Неприятный запах

При входе в любое помещение сразу чувствуется неповторимый аромат. Хорошо, если он будет приятным. Заблаговременная уборка, вынос мусор — обязательные пункты в подготовке к встрече гостей. За полчаса открой окна, проветри помещение, зажги ароматические свечи или включи автоматический диффузор.

9. Пыль

Если гости оповестили о визите за 15 минут, то собери все разбросанные вещи в один ящик, спрячь подальше. Пропылесось прихожую, гостиную, протри раковину и унитаз. Если время на подготовку есть, то наведи чистоту в неочевидных местах — удали пятна на зеркале, пыль на комнатных растениях, сор в складках мебели, промой заляпанные выключатели.

10. Место для обуви и одежды