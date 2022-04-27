То, что нам кажется привычным, родным, может огорчить, насторожить и даже шокировать гостей. О каких вещах идет речь — читай в статье от Лизы.
Больше сюда ни ногой: 10 вещей в доме, которые оставляют плохое впечатление у гостей
1. Изношенные тапочки
Если за уличной обувью мы тщательно следим, то про тапочки обычно забываем. С эстетической, гигиенической точки зрения, этот домашний аксессуар нужно менять 1 раз в полгода, никак не реже. Ждешь прихода гостей — позаботься об обуви. Всегда имей в запасе несколько новых пар.
2. Грязная сантехника
Логичный маршрут после прихода — посещение уборной, мытье рук в ванной комнате. Хорошо, возможно не сразу, но рано или поздно гости туда заглянут. Ржавые пятна, не очень свежий аромат и раковина с мыльными разводами оставят не самое хорошее впечатление даже у лучших друзей.
3. Обмылки и полотенце для рук
Продолжаем тему про уборную: тонкие кусочки мыла намекнут на скупость хозяйки. Лучше предложить гостям жидкое средство — выглядит приятно и гигиенично. Кусковое мыло быстро размокает, превращается в непонятное месиво. Второй пункт — полотенце. Не заставляй гостей разыскивать — положи нарядный комплект рядом с умывальником.
4. Помощь
Если гости пришли раньше времени, они наверняка предложат тебе свою помощь. Обычно так делают из вежливости — никому не хочется кашеварить на кухне при полном «параде». Вежливо откажись и предложи легкий аперитив с закусками.
5. Застиранное постельное белье
Если родственники известили, что приедут с ночевкой, купи свежий комплект постельного белья и позаботься о других спальных принадлежностях — подушках, одеяле и матрасе. Если не уверена в свежести — постирай или отдай в химчистку. Во время ответного визита можешь рассчитывать на такой же радушный прием.
6. Домашние животные
Владельцы домашних животных настолько привыкают к питомцам, что не замечают специфический запах в квартире. Перед приходом гостей почисти лоток, помой миски, убери шерсть и следы высохших «луж» с ковра, мягкой мебели. Тебе может быть и норм — а вот чужим людям это не понравится.
7. Старая посуда
Главная заповедь хорошей хозяйки: посуда должна сиять! Впечатление от вкусной еды, напитков может испортить разводы на бокалах, сколы на тарелках и отсутствие элементарной сервировки.
8. Неприятный запах
При входе в любое помещение сразу чувствуется неповторимый аромат. Хорошо, если он будет приятным. Заблаговременная уборка, вынос мусор — обязательные пункты в подготовке к встрече гостей. За полчаса открой окна, проветри помещение, зажги ароматические свечи или включи автоматический диффузор.
9. Пыль
Если гости оповестили о визите за 15 минут, то собери все разбросанные вещи в один ящик, спрячь подальше. Пропылесось прихожую, гостиную, протри раковину и унитаз. Если время на подготовку есть, то наведи чистоту в неочевидных местах — удали пятна на зеркале, пыль на комнатных растениях, сор в складках мебели, промой заляпанные выключатели.
10. Место для обуви и одежды
Не все квартиры могут похвастаться просторной прихожей, особенно в домах советской постройки. Суета и толкучка в узком коридоре заставят нервничать всех участников вечеринки. Освободи место для обуви и одежды: убери свои вещи в другой шкаф. Пусть гости чувствуют, что их ждали и рады видеть.