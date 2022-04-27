63-летняя Мадонна рассталась с 27-летним возлюбленным

Сама певица опубликовала в инстаграме* пост, в котором поклонники увидели намек на расставание.Когда в твоей жизни есть тот, кто тебе совсем не подходит, Бог будет использовать его, чтобы причинить тебе боль, до тех пор, пока ты не поймешь, что нужно от него уйти,— написала поп-звезда, передает Spletnik.

Информацию о расставании подтверждают и инсайдеры, отметив, что поводом для него стала высокая загруженность Мадонны.У нее очень плотный график, она работает над своим биографическим фильмом, новой музыкой и заботится о своей семье. Они по-прежнему испытывают друг к другу романтические чувства, но на данный момент приняли решение расстаться.На разрыв указывает и то, что в инстаграме* певицы исчезли совместные фотографии с Ахламаликом. По словам инсайдеров, пара сохранила дружеские отношения.