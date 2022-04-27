Михаил Галустян назвал размер карманных расходов у своих детей

"Младшая дочка Элина занимается в "Тодесе". Ей очень нравится там танцевать, у нее хорошо развито чувство ритма, она очень музыкальная, поэтому у нее хорошо получается. Старшая Эстелла любит работать руками, она очень усидчивая: шьет игрушки, собирает лего и, как я уже говорил, отливает из эпоксидной смолы отличные сувениры", – заключил шоумен.