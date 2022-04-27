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Михаил Галустян назвал размер карманных расходов у своих детей

Limon.ee
Михаил Галустян назвал размер карманных расходов у своих детей
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Михаил Галустян
Михаил Галустян Фото: Valery Sharifulin

Михаил Галустян назвал размер карманных расходов своих дочерей, пишет teleprogramma.

"Раз в неделю мы с женой даем им по 500 рублей и говорим: "Вы можете делать с этими деньгами все что хотите. Хотите — потратьте, хотите — копите", – озвучил Галустян.

В интервью порталу Teleprogramma.pro актер добавил, что младшая дочь любит танцевать, а старшая увлекается рукоделием.

"Младшая дочка Элина занимается в "Тодесе". Ей очень нравится там танцевать, у нее хорошо развито чувство ритма, она очень музыкальная, поэтому у нее хорошо получается. Старшая Эстелла любит работать руками, она очень усидчивая: шьет игрушки, собирает лего и, как я уже говорил, отливает из эпоксидной смолы отличные сувениры", – заключил шоумен. 

Михаил Галустян 15 лет состоит в браке с супругой Викторией. Они воспитывают двоих дочерей.

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