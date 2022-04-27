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Не за «спасибо»: раскрыт гонорар Волочковой в ток-шоу

Limon.ee
Не за «спасибо»: раскрыт гонорар Волочковой в ток-шоу
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Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова Фото: Alexander Shcherbak

Продюсер рассказал, сколько Анастасия получает за скандалы в эфире, пишет 7 дней.

Анастасия Волочкова уже много лет остается одним из главных ньюсмейкеров российской тусовки. То суд с Большим театром, то скандалы с бывшим мужем и матерью, то появление нового любовника или обвинения в алкоголизме... поток новостей о жизни балерины кажется нескончаемым.

На самом деле Волочкова давно могла бы остановить поток критики в свой адрес и жить тихой жизнью обычной артистки на пенсии, но тогда она останется без солидного дохода. Как говорят, за каждый скандал, который удается раскрутить на ТВ, балерина получает хороший гонорар.

На днях продюсер Сергей Лавров сообщил, сколько в среднем Анастасии платят за появление в телестудии. Он привел в пример её гонорар за съемки в шоу «Пусть говорят».

«Минимум тысяч 17 евро получает за каждую программу»,

— цитирует Лаврова Blitz+.

Учитывая частоту появлений Волочковой в эфире ток-шоу можно предположить, что она зарабатывает на этом десятки тысяч евро. 

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