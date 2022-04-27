Максим Галкин за последние два месяца успел сменить место жительства и стать скандальной персоной. Теперь его обвиняют не только в «бегстве» из России, но и в том, что он женился на Примадонне «для отвода глаз», пишет Экспресс газета.
«Когда-то ходил с парнем»: Галкин откровенно ответил на слухи о своей нетрадиционной ориентации
Новый виток обсуждений интимной жизни комика начался с подачи журналистки Маргариты Симоньян. Главный редактор телеканала RT в прямом эфире на "Россия 1" вдруг заявила, что Галкин - гей, который, по сути, фиктивно женился на пенсионерке Пугачевой.
Оказалось, что вопросы истинных любовных пристрастий супруга Примадонны волнуют общественность уже далеко не первый год. Еще несколько лет назад в интервью Ирине Шихман Галкин подробно рассказывал, почему о нем возникли подобные слухи.
"Может, это из-за интонации голоса или из-за интеллигентности… Я ничем в своей жизни это не подтверждал. Я понимаю, если бы я когда-то ходил с парнем или чем-то таким занимался. Тогда бы, конечно, никто свечку не держал, но для кого-то это стало бы очевидным", - говорил пародист.
Напомним, что в браке с Аллой Пугачевой, которая старше него на 28 лет, артист состоит с 2011 года. Вместе пара растит очаровательных детей Лизу и Гарри, которые появились на свет благодаря суррогатной матери. Сейчас звездное семейство живет в Израиле и возвращаться на родину, по всей видимости, не собирается.