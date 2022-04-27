«Когда-то ходил с парнем»: Галкин откровенно ответил на слухи о своей нетрадиционной ориентации

"Может, это из-за интонации голоса или из-за интеллигентности… Я ничем в своей жизни это не подтверждал. Я понимаю, если бы я когда-то ходил с парнем или чем-то таким занимался. Тогда бы, конечно, никто свечку не держал, но для кого-то это стало бы очевидным", - говорил пародист.