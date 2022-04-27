Белый хлеб или булка: в субботу в Таллиннском русском музее пройдет акция-чаепитие по сбору новых слов

В 14 часов начнется авторская экскурсия Лилии Зуевой по выставке „Родное слово“. Если Вы хотите узнать как и когда появились в русском языке слова «батон», «хлеб», «булка» и почему чаще в Эстонии на русском мы называем белый хлеб «булкой», а также откуда на самом деле пошло слово «сайка»; чем отличаются слова «паприка» и «сладкий перец» и как же чистили картошку в Советской армии в 1980-х, то ждем вас на тур „О батоне, булке, хлебе и прочей еде“.

В 15 часов пройдет первая необычная акция-чаепитие по сбору новых самых родных слов на тему еды, кулинарии и гастрономии. На данный момент в рамках выставочного проекта «Родное слово» собрано около 150 родных слов на различные темы. Последнее времы мы все немного ностальгируем, поэтому приглашаем вас вместе вспомнить интересные семейные слова и названия из детства и юности, а может быть из совсем недавнего прошлого. Те, которые вы использовали раньше или используете до сих пор. Если вы хотите поделиться (и послушать истории других участников) своими самыми родными словами и историями на окологастрономическую тему – продукты питания, приготовление пищи, застолья и посиделки, то ждем вашего участия в акции-чаепитии.