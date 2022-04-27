Финансовый гороскоп на май 2022 года: как больше заработать в последний месяц весны

Меркурий будет находиться в знаке Близнецов, а значит перед многим придется притормозить перспективными проекты и больше внимания уделить минимизации трат.

Но денежного краха не случится, на помощь людям придет Юпитер, который также 10 мая перейдет в благоприятный для него знак Овна. Противостояние двух планет не сильно ударит по кошельку, а особо инициативным удастся даже подзаработать к летнему сезону.

Овен

Юпитер выбрал Овнов в качестве своих любимчиков. У людей этого созвездия появятся хорошие перспективы заработать, поэтому во второй половине месяца нужно проявлять инициативу, стоять на своем, но при спорах действовать мягко. При выборе правильного решения полагайтесь больше на логику. Деньги потекут рекой в период убывающей луны (с 17 по 30 мая). Не спешите тратить все под чистую, оставьте финансы на отпуск, а часть сразу же инвестируйте.

Телец

Венера переходит в знак Тельца только с 28 мая, а значит, людей этого созвездия весь месяц могут преследовать эмоциональные и финансовые качели. Тельцы рискуют купить ненужную вещь или одолжить деньги не в самый подходящий момент. В мае лучше переориентировать свое внимание на накопительную часть бюджета, какого размера у вас сейчас финансовая подушка безопасности?

Близнецы

Если ваш бизнес связан с международными отношениями, то сейчас наступает самое подходящее время для его расширения. А вот те Близнецы, которые работают в найме могут оказаться под угрозой уменьшения зарплаты или лишения премии. Будьте внимательны до 23 мая, до этой даты Меркурий оказывает на вас наиболее сильное влияние, не давая заработать больше.

Рак

Раки, сделайте акцентным тему собственного бизнеса. Знаем, вам всегда страшно выходить из зоны комфорта и, кажется, что 2022 год совсем не подходит для открытия бизнеса. Но в мае стоит рискнуть, поскольку есть потенциал раскрыться в новой сфере и заработать в разы больше. Если решите сидеть на старом месте, то до 16 мая избегайте покупки сложной электроники.

Лев

К сожалению, Львам придется заниматься тем, что они не очень то любят — работать. В мае чем больше представители этого созвездия вкалывают, тем больше получают. Также есть вероятность поступления денежных средств с неожиданного источника. Сумма будет небольшой и единоразовой, поэтому рекомендуем отложить ее на летний отпуск, который, по всей видимости, Львы захотят себе устроить уже в июне. Май отличный период для заработка особенно для тех Львов, который занимают руководящие должности.

Дева