Начало месяца будет спокойным и продуктивным, его нужно использовать для заработка и финансовых накоплений, распределения бюджета. А вот с 10 мая в дела карьеры и денег вмешается ретроградный Меркурий, планета может перепутать карты и нарушить привычный ход вещей, пишет 7 дней.
Финансовый гороскоп на май 2022 года: как больше заработать в последний месяц весны
Меркурий будет находиться в знаке Близнецов, а значит перед многим придется притормозить перспективными проекты и больше внимания уделить минимизации трат.
Но денежного краха не случится, на помощь людям придет Юпитер, который также 10 мая перейдет в благоприятный для него знак Овна. Противостояние двух планет не сильно ударит по кошельку, а особо инициативным удастся даже подзаработать к летнему сезону.
Овен
Юпитер выбрал Овнов в качестве своих любимчиков. У людей этого созвездия появятся хорошие перспективы заработать, поэтому во второй половине месяца нужно проявлять инициативу, стоять на своем, но при спорах действовать мягко. При выборе правильного решения полагайтесь больше на логику. Деньги потекут рекой в период убывающей луны (с 17 по 30 мая). Не спешите тратить все под чистую, оставьте финансы на отпуск, а часть сразу же инвестируйте.
Телец
Венера переходит в знак Тельца только с 28 мая, а значит, людей этого созвездия весь месяц могут преследовать эмоциональные и финансовые качели. Тельцы рискуют купить ненужную вещь или одолжить деньги не в самый подходящий момент. В мае лучше переориентировать свое внимание на накопительную часть бюджета, какого размера у вас сейчас финансовая подушка безопасности?
Близнецы
Если ваш бизнес связан с международными отношениями, то сейчас наступает самое подходящее время для его расширения. А вот те Близнецы, которые работают в найме могут оказаться под угрозой уменьшения зарплаты или лишения премии. Будьте внимательны до 23 мая, до этой даты Меркурий оказывает на вас наиболее сильное влияние, не давая заработать больше.
Рак
Раки, сделайте акцентным тему собственного бизнеса. Знаем, вам всегда страшно выходить из зоны комфорта и, кажется, что 2022 год совсем не подходит для открытия бизнеса. Но в мае стоит рискнуть, поскольку есть потенциал раскрыться в новой сфере и заработать в разы больше. Если решите сидеть на старом месте, то до 16 мая избегайте покупки сложной электроники.
Лев
К сожалению, Львам придется заниматься тем, что они не очень то любят — работать. В мае чем больше представители этого созвездия вкалывают, тем больше получают. Также есть вероятность поступления денежных средств с неожиданного источника. Сумма будет небольшой и единоразовой, поэтому рекомендуем отложить ее на летний отпуск, который, по всей видимости, Львы захотят себе устроить уже в июне. Май отличный период для заработка особенно для тех Львов, который занимают руководящие должности.
Дева
У Дев также начинается хороший период перспектив, развития личности и карьерного роста. Но, в отличии от Львов, просто работать будет недостаточно. Девам понадобятся связи, поэтому старайтесь чаще выходить из дома по вечерам и не пропускайте тимбилдинги. Что касается покупок, то особых ограничений нет, можете тратить в свое удовольствие, вы это заслужили.
Весы
Для Весов май будет финансово нестабильным месяцем. Люди этого знака могут как выгодно вложить и удвоить свои накопления, так и потерять большую часть своих сбережений. Нужно внимательно относиться к предложениям и остерегаться мошенников, в этом месяце вы для них легкая добыча. До полнолуния — 16 мая лучше вообще избегать каких-либо манипуляций с финансами, включая бытовые сделки. Чаще пересчитывайте сдачу и не покупайте ничего без острой необходимости.
Скорпион
В последний весенний месяц заработать удастся только мужчинам-Скорпионам, а вот женщинам придется на время искать финансовую поддержку у партнера. Полнолуние (16 мая), проходящее по знаку Скорпиона, усугубит ситуацию. Кажется в жизни дам этого знака наступила черная полоса, но неприятности временные и их быстро получится преодолеть. Из-за небольшого личного кризиса не советуем разбрасываться деньгами, сконцентрируйтесь на заработке.
Стрелец
Начинается благоприятный период для тех Стрельцов, у которых ранее застопорились проекты, в этом месяце их получиться перезапустить и выгодно завершить. Но также хотелось бы обратить внимание представителей этого знака, что кроме работы есть отдых. Апрель для вас был активным месяцем, в трудовом плане, пришло время пожинать плоды и радоваться жизни. Для дальнейшей мотивации не забудьте себя порадовать подарком, на который вы давно жалели денег.
Козерог
Старый подход для заработка безнадежно устарел. В мае Козерогам придется изощряться, чтобы поддержать тот же уровень дохода, к которому они привыкли. Активный Юпитер и ретроградный Меркурий заставят Козерогов понервничать, но на самом деле большинство проблем будут только в голове представителей этого знака. Те Козероги, которые связаны с торговлей и инвестициями будут более удачливы в финансовом плане. Остальным же денег хватит на базовые потребности, что уже неплохо.
Водолей
Последний месяц весны даст возможность в два раза увеличить свою доход только тем Водолеям, чья работа связана со сферой недвижимости, строительства и дизайна. Остальным нужно придерживаться правила: «лучшее — враг хорошего» и довольствоваться тем, что есть. Небольшой нюанс: чем спокойнее Водолеи будут относиться к форс-мажорам на работе, тем выгоднее для них окажется май.
Рыбы
Сидеть сложа руки в мае Рыбам категорически запрещается. Сейчас идет активная трансформация людей этого созвездия, поэтому старайтесь нагрузить себя по полной и не брезгуйте советами от коллег. Чем больше энергии и сил вы вложите в работу, тем лучше будет результат. В плане дохода май будет более благоприятным месяцем для тех Рыб, которые привыкли зарабатывать интеллектуальным трудом, а не «своими руками».