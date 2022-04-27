В воскресенье в гостях у программы «Утро с Ану» побывала Элина Нечаева, которая ответила на вопрос о войне, больше говоря о музыке. Во вторник певица посчитала необходимым разъяснить свою точку зрения в соцсетях, пишет Elu24.
Элина Нечаева, оказавшаяся в центре скандала: если кто-то что-то не понимает, это не повод угрожать расправой
Ведущая Ану Вяльба спросила Элину Нечаеву, понимает ли она артистов, поддержавших агрессию Путина. Вместо ответа певица заговорила о музыке и своем новом сингле. «Я не понимаю, почему в мире должна быть такая ситуация, когда существует ужасное разделение между людьми. Как и во время коронавируса. Всегда появляются новые ситуации, которые еще больше разделяют людей. На сколько долго? Надо создавать красивую музыку, писать новые песни», — ответила Нечаева на вопрос и начала рассказывать о своем новом сингле.
Певица, которая была поражена последующим возмущением, объяснила в Facebook во вторник свои слова: «Могу вас заверить, что это черное и белое. Я, конечно, осуждаю боевые действия, путинский режим и террор против украинского народа».
Певица добавила, что среди ее близких есть люди украинской национальности, и сразу после начала войны ее семья сама соприкоснулась с войной, помогая украинской семье, которая жила с ними. «Кроме того, я очень четко выразила свое мнение, приняв участиел в нескольких благотворительных проектах в поддержку Украины», - добавила Элина.
«PS. Думаю, если кто-то что-то не понимают, то это не повод рассылать угрозы убийства и прочие нецензурные тирады. Мир», — написала Нечаева.