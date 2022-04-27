Богиня: звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева разделась на камеру

33-летняя темноволосая красотка давно завоевала сердца целой армии поклонников. За жизнью Иланы в социальных сетях следят больше 500 тысяч человек, а количество поклонников в офлайне нельзя и измерить.

Конечно, основную популярность Юрьевой принесло участие в популярном комедийном шоу «Уральские пельмени», в составе которого она выступает уже десять лет. Но, помимо актерских данных звезды, фанаты ценят ее за позитив и открытость. Именно эти качества брюнетка регулярно демонстрирует в своем микроблоге, рассказывая россиянам о том, как проходят ее будни.

Вот и накануне Илана решила поделиться с фолловерами важным моментом. Артистка рассказала, что сегодня празднует свой день рождения одна из ее лучших подруг. Юрьева публично обратилась к приятельнице с теплыми словами, сопроводив публикацию роликом, который произвел неизгладимое впечатление на аудиторию.

Фото: Инстаграм