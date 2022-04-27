Эстонский музыкант Хендрик Сал-Саллер отправился отдыхать на Кубу и наслаждается там солнцем и прохладными коктейлями!
Смотрите, чем известный эстонский музыкант наслаждается на Кубе!
Смотрите, чем известный эстонский музыкант наслаждается на Кубе!
Кажется, Хендрик Сал-Саллер решил спастись от холодной эстонской весны на солнечной Кубе. В соцсетях Сал-Саллер делится с подписчиками фотографиями коктейлей с ромом, красивых раритетных машин и ослепительно прекрасных песчаных пляжей. Геолокацией отмечена Гавана, столица Кубы.
Завидуете?