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Смотрите, чем известный эстонский музыкант наслаждается на Кубе!

Elu24 Limon.ee
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Смотрите, чем известный эстонский музыкант наслаждается на Кубе!
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Хендрик Сал-Саллер на фестивале Sack von Sound 2020
Хендрик Сал-Саллер на фестивале Sack von Sound 2020 Фото: Raul Ollo

Эстонский музыкант Хендрик Сал-Саллер отправился отдыхать на Кубу и наслаждается там солнцем и прохладными коктейлями!

Кажется, Хендрик Сал-Саллер решил спастись от холодной эстонской весны на солнечной Кубе. В соцсетях Сал-Саллер делится с подписчиками фотографиями коктейлей с ромом, красивых раритетных машин и ослепительно прекрасных песчаных пляжей. Геолокацией отмечена Гавана, столица Кубы.

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