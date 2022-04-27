Спа-зона с бассейном, хаммам, бильярдная и лифт: экскурсия по изящному особняку Эмина

42-летний Эмин Агаларов не любит делиться, а тем более хвастаться, приобретениями, но артист сделал исключение и показал свой огромный загородный дом. Особняк музыканта, кажется, не имеет границ. На первом этаже расположены две лестницы, ведущие на следующий этаж. Стены, полы, потолки, двери — все в белом цвете.

Чуть ли не на каждом углу расставлены диванчики с подушками и мини-столики. Шторы, как и вазы, тоже светлых оттенков. «Планировал и планирую, что у меня будет много детей, а их надо куда-то размещать. У всех детей есть няни, персонал, кто дома работает», — объяснил певец.

Огромная гостиная, кухня со стеклянным столом, тренажерный зал и… спа-зона с бассейном — особняк Эмина словно дорогой пятизвездочный отель. «Себе не отказал в роскоши сделать бассейн большим и глубоким, чтобы можно было нырять», — уточнил исполнитель.

Помимо всего прочего, в коттедже Агаларова есть лифт, который установили за миллион рублей, бильярдная комната и хаммам (баня, парная). «Над столом висят бильярдные кии. Иногда я играю с друзьями... Хаммам, который даже работает. Им я иногда пользуюсь. Если человек знает, как что выключается — значит, он этим пользуется», — с юмором отметил Эмин в документальном фильме на канале МУЗ-ТВ.

Напомним, за плечами Агаларова два брака, которые нельзя назвать неудачными, ведь и от союза с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой, и от модели Алены Гавриловой у певца есть дети. С сыновьями и дочкой Эмин старается проводить достаточное количество времени — разумеется, музыкант и путешествует с наследниками, и ни в чем им не отказывает.