Как две капли воды: Ирина Шейк показала архивное фото с сестрой

На днях модель поделилась редким архивным фото. В кадре она позирует в джинсовой юбке и белом топе с сестрой Татьяной. Снимок был сделан в Геленджике, где семья Ирины отдыхала летом. На фото едва ли можно различить девушек, так они похожи. Единственное, что выдает будущую модель – это высокий рост.