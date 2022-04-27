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Как две капли воды: Ирина Шейк показала архивное фото с сестрой

Limon.ee
Как две капли воды: Ирина Шейк показала архивное фото с сестрой
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Ирина Шейк
Ирина Шейк Фото: Luca Bruno

Топ модель Ирина Шейк, давно уже ставшая звездой мировых подиумов, проживает на Манхеттене в Нью-Йорке, но не забывает свою юность, проведенную в России, пишет Topnews.

На днях модель поделилась редким архивным фото. В кадре она позирует в джинсовой юбке и белом топе с сестрой Татьяной. Снимок был сделан в Геленджике, где семья Ирины отдыхала летом. На фото едва ли можно различить девушек, так они похожи. Единственное, что выдает будущую модель – это высокий рост.

Этим приветом из юности Шейк поздравила Татьяну, которая живет сейчас в Краснодаре, с днем рождения. Поклонники Ирины были поражены таким внешним сходством сестер, отметив красоту обеих девушек и моду начала нулевых.

Фото смотрите ЗДЕСЬ!

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