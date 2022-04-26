Поклонница Деппа привела для него альпак к зданию суда

Фанатка считает, что кумир тяжело переживает суд с экс-супругой Эмбер Херд.

Женщина во время пандемии коронавируса запустила бизнес, в рамках которого приводит альпак домой к детям, чтобы поднять им настроение, и хотела то же сделать для Деппа. «Подумала, что альпаки порадуют его», — сказала она, добавив, что готова к тому, что артист не увидит животных.

В настоящее время Херд и Депп судятся по делу о клевете. В апреле звезда «Пиратов Карибского моря» подал иск на $50 млн против своей бывшей супруги, косвенно намекнувшей на домашнее насилие с его стороны в своей колонке для Washington Post в 2019 году. Актриса подала встречный иск на $100 млн.

Предыдущий процесс, инициированный Деппом против таблоида The Sun, был проигран им. Он подал в суд против владельца британской газеты Дэна Вуттона за опубликованную в 2018-м статью, в которой актер был обвинен в избиении своей экс-жены, после чего лишился многих рабочих контрактов.