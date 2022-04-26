Вот уже полгода Моргенштерн и Дилара живут в Дубае. Пара перебралась за границу после обвинения рэпера в пропаганде наркотиков. Несмотря на отъезд, музыкант продолжает интриговать российскую публику через соцсети. Однако многие заметили, что прежнего огня в его глазах уже нет, пишет Starhit.ru.
Дилара о Моргенштерне: «У человека будто жизнь кончилась»
Творческий кризис коснулся и личной жизни 24-летнего Моргенштерна. В начале апреля музыкант объявил о расставании с Диларой. Поклонники удивлены таким решением пары, ведь они поженились всего лишь семь месяцев назад. Вскоре выяснилось – всему виной банальная измена. В неверности рэпер признался публично.
Однако недавно Дилара вышла на связь с фанатами и рассказала о более глубоких причинах выходок артиста. «Не знаю, правильно ли об этом говорить, или нет… Честно, все проблемы, которые сейчас происходят со здоровьем, психикой, даже с браком – все вызвано переездом из России. Все пошло после этого», – откровенничала она.
22-летняя экс-возлюбленная артиста поделилась, как кризис в карьере ударил по его личной жизни. «Переехали – нет концертов, треки перестали в чартах так долго держаться… И все! У человека будто жизнь кончилась. Просто все, что у него есть, кроме этих сраных концертов, он рушит. Мол, сгорел сарай – гори и хата. Это про него сейчас. Реально все рушит, меня тоже», – негодовала Дилара.
Некоторые посчитали, что Зинатуллина должна помогать избраннику, а не объявлять о разрыве и сливать подробности его переживаний. «Моргенштерна, наверное, поддержать надо было, а не уходить в такой момент...»; «Такая у них любовь, которая не способна на заботу и помощь друг другу в сложной ситуации», – пишут пользователи.