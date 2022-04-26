Дилара о Моргенштерне: «У человека будто жизнь кончилась»

Творческий кризис коснулся и личной жизни 24-летнего Моргенштерна. В начале апреля музыкант объявил о расставании с Диларой. Поклонники удивлены таким решением пары, ведь они поженились всего лишь семь месяцев назад. Вскоре выяснилось – всему виной банальная измена. В неверности рэпер признался публично.

Однако недавно Дилара вышла на связь с фанатами и рассказала о более глубоких причинах выходок артиста. «Не знаю, правильно ли об этом говорить, или нет… Честно, все проблемы, которые сейчас происходят со здоровьем, психикой, даже с браком – все вызвано переездом из России. Все пошло после этого», – откровенничала она.

22-летняя экс-возлюбленная артиста поделилась, как кризис в карьере ударил по его личной жизни. «Переехали – нет концертов, треки перестали в чартах так долго держаться… И все! У человека будто жизнь кончилась. Просто все, что у него есть, кроме этих сраных концертов, он рушит. Мол, сгорел сарай – гори и хата. Это про него сейчас. Реально все рушит, меня тоже», – негодовала Дилара.