Режиссер Мишель Хазанавичус по просьбе жителей Украины переименовал свой фильм под названием Z, который будет открывать Каннский фестиваль, пишет Spletnik.ru.
Фильм Z, который откроет Каннский фестиваль, переименовали по просьбе украинцев
Украинский институт направил письма организаторам фестиваля и самому режиссеру, в котором организация отметила, что буква Z стала символом военной спецоперации РФ на Украине.
Сначала режиссер отметил, что менять название поздно, тем более что с названием Z фильм выйдет только во Франции – в международном прокате картина получила название Final Cut. Однако затем Хазанавичус принял решение поменять название на Coupé, при этом на Каннском фестивале фильм выйдет с международным названием Final Cut.
«Такое название, возможно, было забавным, когда я закончил фильм несколько месяцев назад, но сегодня это совсем не так, и я не могу этого вынести. Мой фильм призван приносить радость, и я не хотел бы, чтобы он каким-либо образом ассоциировался с военными действиями. Поэтому я рад изменить его название и этим скромным жестом продемонстрировать свою полную поддержку украинскому народу», – цитирует режиссера издание Variety. Z – комедийный фильм о зомби.
Каннский фестиваль пройдет с 17 по 28 мая 2022 года.