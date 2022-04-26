Фильм Z, который откроет Каннский фестиваль, переименовали по просьбе украинцев

Сначала режиссер отметил, что менять название поздно, тем более что с названием Z фильм выйдет только во Франции – в международном прокате картина получила название Final Cut. Однако затем Хазанавичус принял решение поменять название на Coupé, при этом на Каннском фестивале фильм выйдет с международным названием Final Cut.

«Такое название, возможно, было забавным, когда я закончил фильм несколько месяцев назад, но сегодня это совсем не так, и я не могу этого вынести. Мой фильм призван приносить радость, и я не хотел бы, чтобы он каким-либо образом ассоциировался с военными действиями. Поэтому я рад изменить его название и этим скромным жестом продемонстрировать свою полную поддержку украинскому народу», – цитирует режиссера издание Variety. Z – комедийный фильм о зомби.