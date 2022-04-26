Макс Барских едет в Америку на премию Billboard MusicCon. Как же его выпустят за границу?

С момента нападения России украинские знаменитости максимально активизировались и стараются приближать победу Украины по всем фронтам. Артист Макс Барских – один из них.

На этой неделе стало известно о том, что Макс Барских, ранее отказавшийся от концертов в России, получил приглашение выступить на Billboard MusicCon, которое пройдет с 13 по 14 мая в Лас-Вегасе. Конференция будет предшествовать церемонии вручения наград Billboard Music Awards-2022.

Программа MusicCon будет состоять из дискуссионных панелей, одну из которых возглавит Макс Барских. На панели, получившей название в честь его песни Don't Fuck with Ukraine!, музыкант выступит с речью, где на огромную аудиторию расскажет о российской войне в Украине. Также Барских исполнит песню, посвященную событиям последних двух месяцев – военную колыбельную «Буде весна».

На конференции с Барских также выступят именитые мировые звезды и деятели индустрии: жених Меган Фокс – Machine Gun Kelly, The Chainsmokers, Алекс ДеПерсия (менеджер Фарела Уильямса), Диана Сахим (менеджер супергруппы Swedish House Mafia) и многие другие. Также Макс посетит премию Billboard Music Awards, которая состоится 15 мая после завершения конференции.

Для нас это уникальная возможность рассказать на весь мир об ужасах и зверствах, происходящих в Украине прямо сейчас: об оккупированном Херсоне, уничтоженном Мариуполе, изуродованном Чернигове, Харькове, Донецке… Я расскажу свою историю! А моя история – это история моей страны, это наша история. В финале конференции я спою «Буде весна», – говорит артист, комментируя новости о поездке в США.

Как Макс Барских сможет покинуть Украину в войну?

Конечно же, у многих возникают вопросы о том, где находится Макс и как он сможет выехать из Украины, ведь сейчас по закону страну не могут покинуть мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.