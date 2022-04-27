Роза Сябитова откровенно о статусе любовницы: «Мне было плевать на его жену и детей»

Роза Сябитова рассказала, что в 90-х встречалась с так называемым «новым русским». Будущую телезвезду не смущал бандитский статус мужчины, как, впрочем, и семейный. В исповеди на видеоплатформе Premier она поделилась откровенной историей из прошлого.

«Более 14 лет на программе «Давай поженимся» героинь, которые приходят и рассказывают про женатых мужчин, я не по-детски закатываю в асфальт. Если бы они знали, что у меня тоже есть такой грешок! Он через меня снял квартиру, занимаясь нелегальным бизнесом. Дальше я начала понимать, а если он бросит? Я должна вернуться к тому, что было? Нет, надо было подумать об отступных. И этот монстр в виде жадности перекрыл все мое облико морале, мне было плевать на его жену и детей. У меня крыша поехала от бесстрашия», — говорила сваха.

Сябитова призналась, что страх потерять не только возлюбленного, но и материальное благополучие подтолкнул ее к рискованному шагу. «Я ему намекала, что если ты меня бросишь, то давай откупные сделаем, — вспоминала она. — Я придумала план серьезного шантажа. В определенный момент вся аппаратура его бизнеса находилась в квартире, я ее вывезла и спрятала. История могла закончится для меня плачевно, но мы договорились, и я все ему отдала. Он дал расписку, что не отберет все, что подарил, и не будет преследовать. Он просто натуральный скот. Воспользовался женщиной!»