ФОТО ⟩ Смотрите, как выглядела 11-летняя милашка Кая Каллас

«Сегодня в Берлине я встретилась с канцлером Германии Олафом Шольцем. Эстония и Германия - сильные союзники, и мы вместе обсудили, как мы еще можем помочь Украине. Мы также готовились к следующему саммиту НАТО, где нам нужны решения для укрепления безопасности в нашем регионе», - написала премьер-министр в публикации официального аккаунта в Instagram в понедельник вечером.

Вскоре после этого Каллас поделась еще одним постом в Instagram, на этот раз с ретро-фотографией конца 1980-х годов. На фото вместе с ней старший брат Юло и мать Кристи Каллас. «Я впервые побывала в Берлине, когда мне было 11 лет. Помню, как я подошла как можно ближе к Бранденбургским воротам, чтобы увидеть Берлинскую стену», - написала Каллас в описании под фото.

Премьер-министр сказала, что она отчетливо помнит слова своего отца Сийма Калласа, сказанные в тот день: «Дети, сделайте глубокий вдох - это воздух свободы, идущий с другой стороны».

«В то время я не совсем понимала, что он имел в виду. Если мы сделаем все, чтобы помочь Украине, больше не будет одиннадцатилетних детей, для которых воздух свободы - это то, что они могут ощутить только на расстоянии».