ВИДЕО ⟩ Топовый эстонский стилист рассказал о волшебной процедуре, которая сделает ваши волосы здоровыми и блестящими

Комфортная обстановка, покой и уют, приветливый персонал, высокое качество обслуживания являются визитной карточкой салона, в котором вы сможете отдохнуть и забыть о городской суете и проблемах и выйти из салона совершенно преобразившимися.

Владелец и арт-директор салонов MAKE YOUR ID Игорь Захаров рассказал, как правильно ухаживать за волосами весной. «Волосы – это не просто искусство, это ключ к балансу и внутренней гармонии», - говорит Захаров. Поэтому особенно важно восстановить ослабшие и тусклые после зимы волосы. Помогут специальные процедуры в салоне MAKE YOUR ID и, конечно же, домашний уход - маски и сыворотки.