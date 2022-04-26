Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов
Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов
Маск заключил сделку по покупке Twitter Inс, в результате которой ему перейдет контроль над платформой социальных сетей с миллионами пользователей, включая мировых лидеров. "Свобода слова - это основа функционирующей демократии, а Twitter - это городская цифровая площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества", - говорится в заявлении Маска.
После завершения сделки Twitter станет частной компанией, говорится в заявлении соцсети. Как известно, миллиардер начал скупать акции Twitter в начале 2022 года. После того как он публично заявил, то хочет купить эту социальную сеть, в Twitter приняли меры, заблокировавшие ему возможность продолжать скупать акции.
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