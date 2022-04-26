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Опять одна? Джей Ло после слухов об Аффлеке проводит время в одиночестве

Limon.ee
Опять одна? Джей Ло после слухов об Аффлеке проводит время в одиночестве
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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: FILIPPO MONTEFORTE

Дерзкое платье намекает, что в отношениях пары явно что-то пошло не так, пишет Popcornnews.

Участница реалити-шоу Netflix Эмма Эрнан недавно сделала неожиданное заявление. По ее словам, на сайте знакомств у нее совпала пара с Беном Аффлеком, который помолвлен с Дженнифер Лопес. Знаменитость утверждала, что актер настойчиво звал ее на свидание.

Бен Аффлек после этих новостей сообщил, что сайтами знакомств не пользуется уже очень давно. Тогда Эрнан добавила, что события, о которых она говорила, действительно произошли достаточно давно.

Сама же Джей Ло не прокомментировала эту историю со своим женихом. А недавно звезда побывала в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Она выбрала яркое ультракороткое платье. В столь откровенном наряде певица отправилась на ужин в гордом одиночестве, сообщает Elle.

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