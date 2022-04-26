«Думали, что нет в живых»: Джамшута из «Наша Russia» нашли в приюте для бездомных

В середине 2000-х у него было все: слава, деньги, поклонницы. Роль Джамшута принесла ему невероятный успех. На волне популярности он продал квартиру и решил вложить все деньги в бизнес. Но по дороге в банк его ударили по голове арматурой и подчистую ограбили. После этого актер четыре дня лежал в коме и перенес несколько операций.

С тех пор Валерий Магдьяш катится по наклонной. Последнее упоминание в Сети о нем датируется 2019 годом, тогда его приютили друзья в квартире в Ессентуках. Оказалось, что за это время произошло немало интересного. Актер снова стал пить, дебоширить и строить из себя звезду. Несколько месяцев назад к общественному деятелю Валерию Файкину обратились неравнодушные граждане, попросившие помочь Магдьяшу. «Когда я приехал в квартиру, то увидел там мусор, грязь, пустые бутылки и даже фекалии», — рассказал Файкин.

В спившемся мужчине с трудом можно было узнать некогда знаменитого актера. Тогда было принято решение перевезти его в пригород Пятигорска в приют для бездомных, где живут такие же несчастные, как и он. Там Магдьяша поставили на ноги, дали ему крышу над головой и подарили смысл жизни. Потихоньку стали возвращаться и концерты — пока что редкие вылазки в местные ДК не приносят особых денег, но исполнитель роли Джамшута и этому рад.

В приюте, кроме него, проживают еще девять человек. У каждого имеются свои обязанности. «Это не последний мой шанс, а единственный. Я убираюсь, начищаю все, в особенности, кухню. Спасибо всем, ведь мы питаемся натуральным продуктами, имеем свое хозяйство», — говорит актер.

Тревожит 70-летнего актера то, что с ним не общаются дети и внуки. Старшая дочка переехала за границу, а младшая вернулась в Санкт-Петербург, но также не горит желанием встречаться с папой. Коллеги Магдьяша, которые были несказанно удивлены увидеть его, были удивлены. «Искренне думали, что тебя уже нет в живых. Мы больше 10 лет назад служили в Театре Джигарханяна, ходили слухи, что Валера уже умер. Когда мне сказали, что он жив и в такой ситуации, я не поверил», — сказал один из его друзей.